Consiglio dei ministri oggi | Cdm decreto sicurezza | Salario minimo | Cdm Governo

Consiglio dei ministri oggi – L’11 giugno è atteso il primo Consiglio dei ministri dopo le elezioni europee e amministrative che hanno ribaltato gli equilibri all’interno della maggioranza.

L’incontro arriva dopo il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, durante il quale è stato deciso di non procedere con una manovra correttiva e si abbassare le tasse per favorire le imprese e i lavoratori.

Cdm Decreto sicurezza bis

Punto focale del Consiglio dei ministri è l’approvazione del decreto Sicurezza bis tanto voluto dal ministro dell’Interno Salvini e il cui via libera definitivo era stato rimandato a dopo le elezioni europee per evitare una crisi di Governo.

Dl sicurezza bis, cosa prevede il decreto che sta facendo litigare il governo

Gli alleati infatti si sono divisi sul contenuto del decreto e nuovi scontri potrebbero verificarsi anche oggi, 11 giugno, in occasione del Cdm, durante il quale verrà discussa l’ultima versione del pacchetto di leggi.

Cdm Governo | Salario minimo

Il decreto Sicurezza non è l’unico argomento sul tavolo del Cdm: il leader dei 5 Stelle punta infatti ad accelerare la proposta legislativa del Movimento sul salario minimo che al momento è in discussione presso la competente commissione al Senato.

Cos’è il salario minimo che M5S vuole introdurre in Italia

Sempre Di Maio si aspetta l’appoggio di Salvini su altri temi cari al Movimento come il taglio dello stipendio dei parlamentari.

Consiglio dei ministri oggi | Il taglio delle tasse

A conclusione del vertice che ha preceduto il Cdm si è anche discusso di taglio delle tasse, argomento che verrà discusso anche in occasione dell’incontro di oggi, 11 giugno.

Salvini si è infatti detto disposto a sostenere la proposta del salario minimo, ma a patto che si arrivi ad un taglio delle tasse per le imprese “che pagano gli stipendi ai lavoratori”.

I rapporti con l’Ue

Intanto non si ferma lo scontro tra l’Italia e l’Ue, che ha minacciato di aprire una procedura di infrazione contro Roma.

Un’ipotesi che Conte vorrebbe evitare e che rende necessario “un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell’interlocuzione con l’Europa, volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa”.