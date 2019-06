Perché Chiara Ferragni ha perso followers dopo aver pubblicato la foto a seno nudo

Chiara Ferragni seno followers

Chiara Ferragni mostra il suo seno su Instagram e perde parecchi followers. La fashion blogger di Cremona in diverse occasioni ha lanciato delle vere e proprie provocazioni sui social per combattere la piaga del body shaming.

Chiara Ferragni blasta gli haters con una foto hot (delle sue “small boobs”)

Se per qualcuno quello del seno piccolo potrebbe sembrare un difetto, per lei diventa uno strumento per accettarsi. Da sempre l’influencer più famosa d’Italia è vittima di attacchi, anche pesanti, rispetto al suo aspetto fisico.

Chiara Ferragni seno followers | I piedi

Per molto tempo, Chiara Ferragni è stata presa di mira per i suoi piedi. Ogni volta che la fashion blogger pubblicava una foto su Instagram in cui spuntavano i suoi piedi nudi, gli haters si facevano avanti e la tartassavano di insulti.

Lei, però, non si è fatta toccare da queste considerazioni e ha continuato a fare quello che ha sempre fatto. Anzi, in diverse occasioni Chiara Ferragni ne ha parlato liberamente, spronando i suoi follower a capovolgere questi episodi, trasformando i propri punti deboli in punti di forza.

Chiara Ferragni seno followers | A seno scoperto

Per questo la fashion blogger ha pubblicato la foto con il seno scoperto. Negli ultimi tempi sono in tanti ad attaccarla per il suo seno piccolo. Quello che ha deciso di fare con quello scatto è stato mostrare con orgoglio qualcosa che per gli altri è un difetto.

“Small boobs, big hearts”, ha scritto l’influencer accanto alla foto. Se molti hanno apprezzato il gesto della fashion blogger, plaudendo alla scelta di mostrarsi senza il timore di diventare un bersaglio, tanti non hanno visto di buon occhio la mossa della Ferragni.

Tanti i follower che non hanno compreso fino in fondo la scelta dell’imprenditrice digitale e che hanno scelto di togliere il follow al suo account, accusandola di cogliere tutte le occasioni per mettersi in mostra. A commentare il fatto, con la solita ironia, è anche il marito. Fedez in una storia su Instagram afferma: “Mia moglie è l’unica donna che perde followers quando mostra le tette”.

Ma è la diretta interessata a prendere con leggerezza la situazione, quando sotto a uno dei tanti commenti risponde: “Perché a me succede l’opposto delle altre donne?”.