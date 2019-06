Chiara Ferragni Fedez libro

Fedez e Chiara Ferragni hanno abituato i loro milioni di follower (quasi 25 tra tutti e due) alla vita pazzesca di una coppia super social, sempre pronta a vivere esperienze entusiasmanti, tra un’uscita super cool e un viaggio da sogno.

In realtà, però, in diverse occasioni i due hanno mostrato anche il loro lato da “pantofolai”. Più volte sui social hanno lasciato traccia della loro vita familiare, intima, casalinga. E così li abbiamo visti alle prese con un film o con delle serie tv.

Chiara Ferragni Fedez libro | La questione dei riders

Di libri in giro per casa se ne vedono diversi, non si può negare, e relegare la coppia alla sola funzione “social” sarebbe decisamente ingiusto. Lo spirito critico di entrambi è venuto fuori a più riprese. Specie nel rapper milanese che si è lasciato andare spesso a commenti spinosi contro le ingiustizie di vario tipo. Basti pensare alla questione dei riders che tanto ha appassionato Fedez. Moglie e marito sono stati inseriti in una black list dei vip che non lasciano la mancia al fattorino. Fedez per giorni ha cercato di spiegare il suo punto di vista: non è una questione di non voler lasciare la mancia, ma è una questione di principio.

Chiara Ferragni Fedez libro | Le ragioni di Fedez

I lavoratori, a detta del rapper, sono sfruttati e il sistema delle mance alimenta un meccanismo malato in un circolo vizioso che li vedrà sempre vittime. La si può vedere da prospettive diverse, ma l’esito è sempre lo stesso: l’attenzione a certi temi, la sensibilità per certe vicende c’è sempre stata. Anche Chiara Ferragni che in tanti additano come superficiale ha saputo dimostrare in più occasioni che superficiale non è.

Chiara Ferragni Fedez libro | Il patto sporco

A dimostrarlo è una storia del rapper pubblicata nelle ultime ore in cui viene ripreso di sfuggita un libro nella casa dei due a Los Angeles. Il libro in questione è Il patto sporco. Il processo Stato-mafia nel racconto di un suo protagonista. Gli autori sono il magistrato antimafia Nino Di Matteo e il giornalista Saverio Lodato. Si tratta di un libro intenso che ripercorre gli anni degli attentati ai giudici Falcone e Borsellino e racconta le trame fitte che si celavano dietro la lotta all’antimafia degli anni Novanta, tra intrighi di politica e malavita organizzata.

