Alessandro Cecchi Paone calciatrici lesbiche Eva Grimaldi – Solo poche ore fa le frasi shock di Alessandro Cecchi Paone sull’universo femminile nel mondo del calcio. “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”, dice in collegamento con La Zanzara (il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani).

Non tarda ad arrivare la risposta di Eva Grimaldi, che da poco ha sposato Imma Battaglia. L’attrice, contattata da TPI, manda una vera stoccata a Cecchi Paone dicendo: “Vorrà dire che siamo destinate a vincere, perché delle lesbiche in campo ci si può fidare! Scherzi a parte: il discorso sollevato da Cecchi Paone fa leva su un tema che ha una lunga storia: omosessualità e calcio. Speriamo che attraverso questa polemica i calciatori possano prender coraggio e venir fuori ispirati dalle loro colleghe”.

Senza giri di parole, la Grimaldi – che in passato è stata legata a Gabriel Garko – spera che ci possa essere outing anche nel mondo del calcio (non solo femminile). Qualche giorno fa, in occasione del Roma Pride, hanno sfilato anche la Grimaldi e sua moglie Battaglia: regine di una manifestazione che ha visto in piazza poco meno di un milione di persone.

E’ stata L’isola dei famosi, edizione 2017, a far uscire allo scoperto l’amore tra la Grimaldi e la Battaglia (insieme da 7 anni). L’attrice non ha avuto più alcun dubbio a rivelare in televisione di amare Imma. Per lei fu galeotto un soggiorno lampo in Honduras, terminato con un bacio di addio ad Eva. Grazie a quel bacio le due, oggi amatissime dal pubblico, hanno deciso di vivere alla luce del sole il loro amore. Il resto è storia di questi giorni.

