Ascolti tv ieri sera 10 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Finale Grande Fratello | Con il cuore | Spagna Svezia

ASCOLTI TV 10 GIUGNO 2019 – LUNEDÌ – C’è grande attesa stamattina per i dati Auditel sugli ascolti tv della serata di ieri, lunedì 10 giugno 2019. Il motivo è semplice: ieri sera andava in onda la finalissima del Grande Fratello 2019.

Il celebre reality show doveva vedersela con una programmazione Rai abbastanza particolare, guidata dalla serata benefica Con il cuore – Nel nome di Francesco, condotta da Carlo Conti.

Quella del GF 2019 è stata una serata ricca di colpi di scena e durante la quale la stessa Barbara D’Urso non ha mancato di ringraziare il pubblico da casa per l’ottimo riscontro di questa stagione, in termini di share, “nonostante la Rai c’abbia piazzato la corazzata Montalbano”.

Una frase che ha fatto capire quanto Mediaset – come tutte le altre reti del resto – tenga alla battaglia degli ascolti tv. Ma come è andata la sfida ieri?

Ascolti tv 10 giugno 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, la finale del Grande Fratello 2019 (16esima edizione) è stata vista da 3.301.000 spettatori, con uno share del 22,2 per cento. Un grande successo quindi per il reality di Barbara D’Urso, che si guadagna lo scettro di programma più visto della serata, anche se gli ascolti sono leggermente più bassi rispetto alla finale del GF 15.

Con il cuore, su Rai 1, ha invece ottenuto 2.525.000 ascolti, con uno share del 12,3 per cento.

Il riassunto della finale del Grande Fratello 2019

Chi è Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello 2019

Su Italia 1, la partita di qualificazioni a Euro2020 tra Spagna e Svezia ha ottenuto uno share del 6,2 per cento, con 1.425.000 persone connesse, mentre su Rai 2 il film Piacere, sono un po’ incinta si è fermato a 1.670.000 spettatori (7,5 per cento).

Report, su Rai 3, è stato seguito da 1.823.000 persone (8,1 per cento), mentre Quarta Repubblica su Rete 4 non è andato oltre 750.000 spettatori (4,5 per cento di share). Su La 7, La grande fuga, classico del 1963, si è fermato a 482.000 ascolti (2,7 per cento).

Ascolti tv 10 giugno 2019 | Lunedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia access prime time Paperissima Sprint ancora una volta si conferma programma più visto, visto che in contemporanea su Rai 1 andava già in onda l’evento benefico Con il cuore. Il programma di Canale 5 è stato visto da 3.859.000 persone (17,2 per cento di share).

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.866.000 spettatori, toccando uno share dell’8,4 per cento. Su Rete 4, invece, Stasera Italia si è fermato a 1.083.000 spettatori (5,3 per cento).

Su Rai 3, Un Posto al Sole è stato visto da 1.537.000 persone (7,1 per cento), mentre su Rai 2 Tg2 Post è arrivato a 915.000 ascolti (4 per cento).