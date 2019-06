ALLA RICERCA DI JANE TRAMA – Alla ricerca di Jane è una commedia del 2013 con protagonista Keri Russell (attrice famosa per Felicity e The Americans).

Il suo personaggio è un’inguaribile romantica. Jane Hayes ha sempre voluto un Mr Darcy tutto suo, esattamente come nel romanzo “Orgoglio e pregiudizio”. Questo film infatti è un omaggio a Jane Austen, l’amata autrice inglese i cui romanzi oggi sono ancora apprezzati e divorati in tutto il mondo.

Vediamo di cosa parla Alla ricerca di Jane.

Alla ricerca di Jane trama | Di cosa parla il film

Jane Hayes è una giovane newyorkese ossessionata da Mr Darcy, il tenebroso personaggio della Austen diventato anche in carne ed ossa grazie alla miniserie del 1995 con Colin Firth.

Stufa e frustrata dalla sua condizione sentimentale, Jane decide di lasciare tutto e partire per una vacanza: destinazione un parco a tema inglese che richiami Jane Austen.

Tutto quello che c’è da sapere su Alla ricerca di Jane

Austeland è il luogo dove la giovane protagonista investirà tutti i propri risparmi per trovare una risposta al suo inguaribile cuore romantico.

Il resort prevede diversi pacchetti: mentre Jane ha acquistato “rame e basi”, Elizabeth (una donna eccentrica incontrata in aeroporto) ha acquistato il pacchetto platino. Non a caso, la camera di Jane non ha niente a che vedere con quella di Elizabeth.

Durante la cena, Jane ed Elizabeth conoscono gli attori che faranno vivere loro un’ottima esperienza in stile Jane Austen. Incontrano il colonnello Andrews, Mr Watterlsbrook e lo scontroso Mr Nobley che non andrà d’accordo immediatamente con Jane.

Con le coppie già formate, Jane decide di rimanere sola e si reca alle stalle dove incontra l’autista Martin. Tra i due nasce una piccola complicità, poi stroncata dalla prepotenza e il fascino di Mr Nobley.

Riuscirà Jane a trovare il suo Mr Darcy?

