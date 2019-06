ALLA RICERCA DI JANE STREAMING – Alla ricerca di Jane è un film omaggio a Jane Austen, celebre autrice inglese che ha riempito i cuori di tante inguaribili lettrici romantiche. Il suo Orgoglio e Pregiudizio ha stregato tutto il mondo nel corso dei secoli e anche oggi il suo nome è conosciuto al punto che, nel 2013, il regista Jerusha Hess ha diretto la pellicola Alla ricerca di Jane.

Protagonista è – appunto – Jane Hayes, una giovane newyorkese ossessionata dalla figura di Mr Darcy (protagonista di Orgoglio e Pregiudizio), in particolare della versione televisiva con Colin Firth.

La trama al completo del film Alla ricerca di Jane

La ragazza, stanca dei suoi fallimenti sentimentali, investe tutti i risparmi per un resort inglese: Austeland le promette la favola da sogno, una messinscena in stile Jane Austen dove poter realizzare una storia d’amore (seppur finta).

Arrivata a Austeland, Jane comprende sin dall’inizio che non tutto può essere bello e luccicante come la brochure del resort e che la vita vera riserva sempre qualche sorpresa.

Ma dove guardare Alla ricerca di Jane? Su quale canale va in onda?

Alla ricerca di Jane streaming | Dove vedere in tv

Alla ricerca di Jane va in onda in prima serata su Rai 2. Martedì 11 giugno 2019 la commedia romantica vi aspetta al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento Sky, può trovarlo al tasto 102.

Alla ricerca di Jane streaming | Dove vedere in diretta streaming

Alla ricerca di Jane è disponibile anche in diretta streaming. Come? Basta accedere alla piattaforma RaiPlay che mette a disposizione gratuita dell’utente i contenuti della Rai. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, utilizzando anche il vostro account Facebook, e usufruire dei contenuti Rai tramite pc, smartphone e tablet.

Tutto quello che c’è da sapere su Alla ricerca di Jane

Chi invece questa sera ha da fare ma vuole recuperare in un secondo momento Alla ricerca di Jane, può farlo tramite la funzione on demand di RaiPlay.

Alla ricerca di Jane vi aspetta alle ore 21:20 su Rai 2.