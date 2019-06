ALLA RICERCA DI JANE FILM – Alla ricerca di Jane è un film del 2013. Diretto da Jerusha Hess, il film è tratto dal romanzo Austenland di Shannon Hale: in entrambi i casi, c’è un fortissimo riferimento alla grande scrittrice Jane Austen.

No, non è un riadattamento dei suoi romanzi ma più un omaggio a una scrittrice che, con la sua penna, ha attraversato i secoli ed è tuttora una delle più amate figure letterarie in tutto il mondo.

Il romanzo di Jane Austen che nessuno conosce

Jane, la protagonista, è interpretata da Keri Russell, vincitrice di un Golden Globe per la serie televisiva Felicity.

Ma di cosa parla Alla ricerca di Jane? E qual è il cast del film? Vediamolo insieme.

Alla ricerca di Jane film | Trama

Jane ha un problema: le sue storie sentimentali sono sempre naufragate a causa della sua ossessione per Mr Darcy, l’iconico uomo nato dalla penna di Jane Austen in “Orgoglio e pregiudizio”. Da quando Jane Hayes si è imbattuta nel fascino di quest’uomo di carta, nulla ha avuto più senso. Nessun uomo è in grado di eguagliare Darcy e Jane a quel punto decide di prendere parte a una vacanza particolare: si reca in un parco a tema su Jane Austen sperando che le sue fantasie possano diventare finalmente realtà.

La ricerca del perfetto lord inglese potrebbe essere più concreta di quanto si pensi.

La trama al completo del film Alla ricerca di Jane

Alla ricerca di Jane film | Cast

La protagonista di Alla ricerca di Jane è Keri Russell, che interpreta la sognatrice Jane Hayes. La Russell è conosciuta principalmente per i suoi ruoli nelle serie tv come Felicity e The Americans.

JJ Feild invece interpreta Mr. Henry Nobley, l’interesse amoroso di Jane. L’attore ha preso parte a diversi film come Captain America – Il primo vendicatore, Turn: Washington’s Spies e Le Mans ’66 – La grande sfida.

Bret McKenzie invece interpreta Martin, Jennifer Coolidge interpreta Miss Elizabeth Charming, Georgia King interpreta Lady Amelia Heartwright e James Callis si cala nelle vesti del colonnello Andrews.

In più abbiamo Jane Seymour che interpreta Mrs. Wattlesbrook e Ricky Whittle nelle vesti di Cap. George East.

Alla ricerca di Jane film | Trailer



Il film è una commedia del 2013 distribuita da Warner Bros ed è stata presentata in anteprima mondiale al Sundace Film Festival del 2013 prima di arrivare nelle sale cinematografiche.

Alla ricerca di Jane film | Streaming

Dove vedere il film? Su Rai 2 l’11 giugno 2019 in prima serata. Potete trovare il canale al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche su RaiPlay per guardarlo in streaming tramite tablet, smartphone e pc.

Dove vedere in tv e streaming Alla ricerca di Jane