ALLA RICERCA DI JANE CAST – Nel 2013, il regista Jerusha Hess ha preso il romanzo Austenland di Shannon Hale e l’ha portato al cinema come omaggio alla figura di Jane Austen, celebre autrice inglese di Orgoglio e pregiudizio.

Traendo spunto da questo romanzo, la protagonista del film è un’inguaribile romantica completamente stregata dalla figura di Mr Darcy (protagonista di Orgoglio e pregiudizio).

Tutto quello che c’è da sapere su Alla ricerca di Jane

Jane vuole lasciarsi alle spalle i suoi fallimenti sentimentali e investe tutti i propri risparmi per questo resort dedicato a Jane Austen nel Regno Unito. Arrivata nella cornice suggestiva del suo romanzo preferito, Jane però non ottiene la favola che si sarebbe aspettata.

Ma qual è il cast di Alla ricerca di Jane?

Alla ricerca di Jane cast | Attori e personaggi

Protagonista della pellicola è Keri Russell, vincitrice di un Golden Globe come migliore protagonista in una serie drammatica quale Felicity. I più amanti delle serie l’avranno riconosciuta anche come volto iconico di The Americans.

Al suo fianco abbiamo JJ Field nelle vesti del misterioso e burbero Mr Henry Nobley, il suo endgame sentimentale. Field è conosciuto per aver recitato in diversi film e serie tv come Captain America – Il primo vendicatore, Quando verrà la pioggia, The Walking Dead e Turn: Washington’s Spies.

Rivale in amore per Nobley è Martin, l’autista con cui Jane avrà una brevissima relazione, ed è interpretato da Bret McKenzie, conosciuto per Lo Hobbit e I Simpson.

La trama al completo del film Alla ricerca di Jane

Jennifer Coolidge interpreta Miss Elizabeth Charming, l’amica che Jane si ritrova al resort della Austen. La Coolidge è conosciuta come la mamma di Stifler nella serie American Pie e anche per la sitcom 2 Broke Girls.

In più, nel cast di Alla ricerca di Jane abbiamo Georgia King che interpreta Lady Amelia Heartwright e James Callis si cala nelle vesti del colonnello Andrews.

Infine abbiamo Jane Seymour che interpreta Mrs. Wattlesbrook e Ricky Whittle nelle vesti di Cap. George East.

Alla ricerca di Jane va in onda martedì 11 giugno 2019 in prima serata su Rai 2.

Dove vedere in tv e streaming Alla ricerca di Jane