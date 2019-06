Vertice governo oggi – È atteso per stasera, 10 giugno, il vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Un incontro lungamente atteso dopo i risultati delle ultime elezioni europee e amministrative e soprattutto a seguito degli scontri sempre più duri tra gli alleati.

Nelle passate settimane i rapporti tra Di Maio e Salvini sono stati sempre più tesi, tanto che lo stesso premier ha dovuto tenere un discorso pubblico per rassicurare sulla tenuta del Governo e lanciare un ultimatum ai suoi vice.

Vertice governo stasera | I temi all’ordine del giorno

L’economia e i mini-bot

Sull’Italia pesa la decisione della Commissione Ue di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia per debito eccessivo, mentre la Lega preme per l’introduzione dei mini-bot.

La proposta del Carroccio ha scatenato numerose polemiche e aperto un acceso dibattito tra i ministri sulla sua utilità e sui rischi dei mini-bot.

Le nomine Ue

La tenuta dell’esecutivo è uno dei temi all’ordine del giorno dell’incontro di oggi tra i rappresentanti del Governo, in vista del Consiglio dei ministri in programma per domani, 11 giugno.

Al centro del vertice ci sono anche i negoziati per le più importanti cariche dell’Ue. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, all’Italia potrebbe toccare il ruolo di presidente del Consiglio Ue, ma la carica dovrebbe andare a un ex premier, carica detenuta negli ultimi anni da politici di segno opposto rispetto all’attuale Governo.

Rimpasto di Governo

Da giorni si parla anche di un possibile rimpasto di Governo, che vedrebbe l’allontanamento dei ministri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e della Difesa.

La Lega inoltre mira alla poltrona di ministro delle Politiche Ue, ruolo di estremo interesse per il partito di Matteo Salvini.

I commenti

“Il vertice andrà bene se rimettiamo al centro della stanza i cittadini”, ha affermato il vicepremier Di Maio a Radio Cusano Campus. “Mi aspetto risposte sul salario minimo e che la Lega ritiri gli emendamenti che provano a fermarlo. Mi aspetto l’accordo sull’abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori. Mi aspetto il sì alla lotta ai privilegi, perché siamo in ritardo sul taglio degli stipendi dei parlamentari”.

In giornata un avvertimento è invece arrivato dal premier, che ha lanciato un monito alla Lega parlando della procedura di infrazione dell’Ue:Attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Se viene aperta davvero, farà male all’Italia.

“Se non siamo responsabili, rischiamo di andarcene tutti a casa. Di certo me ne vado io.

“Non vorrei che una Lega forte del risultato della consultazione europea si lasciasse prendere da prospettive di predominio, e assumesse via via atteggiamenti sempre più strumentali”, dichiara Conte, che rileva: “La composizione del nostro Parlamento non è cambiata. Se la Lega aspira a capitalizzare un consenso politico in un sistema fondato sulla democrazia parlamentare come il nostro, non può che passare da elezioni politiche. Insomma deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni politiche e poi vincerle”.