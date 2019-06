Trooping the Colour Louis

La regina compie 93 anni e il Regno Unito la festeggia con la consueta parata del Trooping the Colour, che come ogni anno si tiene tra le strade di Londra il secondo weekend di giugno. Sebbene Sua Maestà sia nata, infatti, il 21 aprile, la tradizione vuole che la celebrazione ufficiale del compleanno dei sovrani avvenga a giugno.

Come succede ogni anno, la manifestazione ha coinvolto buona parte della città, dove hanno sfilato le forze armate e, soprattutto, i reali in carrozza. La parata si è conclusa sul balcone di Buckingham Palace, dove tutta la Royal Family si è affacciata e ha salutato i sudditi festanti.

Trooping The Colour, la parata per celebrare il compleanno della Regina

Trooping the Colour Louis | Il balcone

Quello dell’affaccio dal balcone del palazzo reale è una dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione. Sulle teste di regnanti e sudditi sfreccia lo squadrone acrobatico della Royal Air Force, le Red Arrows, che taglia il cielo in un gioco acrobatico realizzato per rendere omaggio ai sovrani.

Grande attesa quest’anno per l’arrivo del piccolo Archie. Il primogenito di Harry e Meghan, però, non ha partecipato alla parata per i festeggiamenti del compleanno della bisnonna. Con tutta probabilità i genitori hanno ritenuto poco opportuna l’uscita per il piccolo, nato poco più di un mese fa, il 6 maggio scorso.

Trooping the Colour Louis | Niente Archie, ma c’è Louis

La mancanza di Archie è stata (per così dire) sopperita dalla presenza del terzogenito del principe William e di Kate Middleton. Quella dell’8 giugno scorso è stato il primo Trooping the Colour del piccolo Louis: per la prima volta il principino si è affacciato dal balcone. I video e le foto che si rincorrono sul web dimostrano che il vero protagonista della manifestazione è stato proprio lui: Louis.

Nelle immagini si vede il bambino di un anno felicissimo di trovarsi sulla balconata. Louis muove le manine frenetico e saluta la folla con gioia. La scena ha stupito anche i suoi genitori: nel video si vedono, infatti, sia Kate che William sorridenti, che osservano la reazione del loro bambino e se ne compiacciono.

Insomma, Louis ha rubato la scena a tutti. Fratelli compresi.