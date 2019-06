Terremoto oggi Rieti 10 giugno 2019 | Amatrice | Epicentro | Magnitudo | Scossa

TERREMOTO OGGI RIETI – Una scossa di terremoto ha colpito nel primo pomeriggio di lunedì 10 giugno 2019 un’ampia zona del centro Italia. In pochi minuti, infatti, sono arrivate segnalazioni dalla città di Amatrice, in provincia di Rieti, nel Lazio, ma anche da Teramo e da altri centri dell’Abruzzo.

Secondo le stime dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il sisma ha avuto una magnitudo 3. Il terremoto è avvenuto alle 15.17 di oggi pomeriggio e l’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri a Sud-Ovest di Amatrice, in provincia di Rieti. L’ipocentro, invece, si trova a una profondità di 12 chilometri.

Al momento non arrivano segnalazioni di danni a cose o persone, anche se su Twitter sono arrivati già i primi commenti degli utenti. La scossa infatti è stata chiaramente sentita, non soltanto dagli abitanti di Amatrice, ma anche di tutti i comuni limitrofi.

Tante le segnalazioni anche dall’Abruzzo, soprattutto dalla città di Teramo e da Ascoli Piceno. Anche in questo caso, per fortuna, al momento non risultano danni.

