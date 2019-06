Terremoto oggi | 10 giugno 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – C’è stato un terremoto? Dove? Quando? In questo articolo trovate tutte le ultime notizie in tempo reale sulle scosse di terremoto in Italia oggi, lunedì 10 giugno 2019: la magnitudo, l’epicentro e l’orario delle zone colpite. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Ore 07.18: lieve scossa in provincia di Rieti

Una scossa di terremoto molto lieve. di magnitudo 1.5, è stata avvertita alle 07.18 in provincia di Rimini, precisamente a Borbona. L’epicentro è stato localizzato infatti a 3 chilometri a Sud di Borbona, mentre l’ipocentro è a 13 chilometri di profondità. In questo caso, il sisma non è stato avvertito dalla popolazione.

Ore 01.13: scossa in provincia di Messina

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, è stata avvertita nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno in provincia di Messina. Il sisma è avvenuto esattamente alle ore 01.13 e ha avuto come epicentro la zona a 2 chilometri a Sud-Ovest di Rodì Milici, in provincia di Messina. L’ipocentro, invece, è stato localizzato a 9 chilometri di profondità.

La scossa è stata avvertita solo da alcuni cittadini e ovviamente non ha provocato danni a cose o persone, ma solo un piccolo spavento.

🔴 SE HAI AVVERTITO UN TERREMOTO E VUOI ESSERE AGGIORNATO SU TUTTE LE ULTIME SCOSSE IN ITALIA, CLICCA QUI

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia:

Cosa fare in caso di sisma