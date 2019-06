Temptation Island 2019 – Tradimenti, amori, prove di fiducia, passioni. Il reality show che appassiona gli italiani sta tornando. Le coppie saranno spedite in un villaggio in Sardegna dove dovranno mettere alla prova la stabilità delle loro relazioni. Tentatori e tentatrici permettendo.

Dopo i picchi di share oltre il 22 per cento delle ultime edizioni, la produzione tenta un’altra stagione con vip e non.

Gli autori sono già sull’isola con i concorrenti per le registrazioni.

Temptation Island 2019 conduttrice o conduttore?

Il reality show di Canale 5, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, non ha ancora una conduttrice ufficiale. Si può escludere la conduzione di Simona Ventura, impegnata su Rai Due con il programma “The Voice of Italy“.

I settimanali Oggi e Chi hanno pubblicato alcuni nomi papali per la conduzione del programma: Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Elisabetta Gregoraci. Ma la produzione non ha dato conferma.

L’unico confermato è il conduttore uomo da ormai sei anni, Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2019 quando inizia?

La prima data annunciata è stata quella di lunedì 17 giugno, ma è stato poco dopo smentita. Il programma non è ha ancora ufficializzato una data di messa in onda, c’è chi spera che venga slittata al lunedì successivo, vale a dire il 24.

Temptation Island 2019 coppie e concorrenti

I concorrenti di Temptation Island 2019 sono 12 , tra questi due sono molto conosciuti dagli appassionati. Parliamo di David Scarantino e Cristina Incorvaia, una coppia nata nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. I due vogliono mettere alla prova il loro amore e per farlo hanno scelto il resort tentatore della Sardegna.

Altri due concorrenti che parteciperanno al programma sono Ilaria e Massimo. Lei ha raccontato che vuole testare la stabilità di coppia a Temptation Island perché crede che il suo rapporto sia ancora immaturo, lui invece si lamenta perché vorrebbe giocare di più con la Playstation.

Un’altra coppia che vedremo sull’isola è composta da Jessica e Andrea. Lui non ha dubbi sul rapporto che ha con la sua compagna, mentre lei si sente insicura e non sa è ancora innamorata.

E ancora Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina, e Arcangelo e Nunzia. Tra chi vuole più libertà e chi è in dubbio per la differenza di età, sono loro i concorrenti che conosceremo meglio durante la nuova stagione.