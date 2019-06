Stasera su Sky 10 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 10 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di lunedì 10 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti, per un’ottima alternativa alla classica tv.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, lunedì 10 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 10 giugno | Sky Cinema Uno

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:15 – Uno strano desiderio

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Johnny English colpisce ancora – Prima TV

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione il film Johnny English colpisce ancora, del 2018, con Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Ben Miller.

La trama: L’agente Johnny English torna in azione per salvare ancora una volta il mondo e assicurare alla giustizia il responsabile dell’attacco informatico che ha rivelato i nomi degli agenti sotto copertura al servizio di Sua Maestà. Con lo scopo di trovare l’hacker a capo di tutto, Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere la missione un successo.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

19.15 – Mary Shelley – Un amore immortale

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Essere John Malkovich

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film Essere John Malkovich, con Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich, John Cusack e Mary Kay Place.

La trama: per una serie di circostanze fantastiche, con pochi dollari si può entrare nella testa della star John Malkovich per un quarto d’ora. Ne esce un film anomalo, divertente, assolutamente contemporaneo, di tendenza. Cameron Diaz si fa bruttina, mentre la bella è la brunetta Keener. Scena da cineteca: un’allucinazione in cui un’intera folla metropolitana ha i lineamenti di John Malkovich, spiritoso nella sua autoironia.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 10 giugno | Sky Cinema Collection 19:25 – John Wick

21:15 – The Untouchables – Gli intoccabili Su Cinema Collection (canale 303) arriva The Untouchables – Gli intoccabili, poliziesco del 1987 con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. La trama: Nella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness riceve il compito di fermare Al Capone. Eliott formerà una squadra di intoccabili e darà guerra al gangster. Riuscire a incastrare Al Capone sarà difficile, ma con l’aiuto di un vecchio poliziotto e dei suoi metodi diretti riusciranno a fermarlo. Guida tv Sky 10 giugno | Sky Cinema Family 19:25 – Shrek 2

21:00 – Nelle pieghe del tempo La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) arriva il film Nelle pieghe del tempo, con Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Zach Galifianakis, Chris Pine. La trama: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine in un classico fantasy sull’adolescenza targato Disney. Un trio di ragazzini viaggia nello spazio per ritrovare un astrofisico scomparso. Ecco il trailer: Stasera su Sky 10 giugno | Sky Cinema Action

19:00 – Driven

21:00 – Jack Ryan: L’iniziazione La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) viene trasmesso Jack Ryan: L’iniziazione, con Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson, Nonso Anozie. La trama: La nuova avventura di Jack Ryan, basata sul popolare personaggio di Tom Clancy, prende avvio quando Jack (Chris Pine), prima di entrare a far parte della CIA, lavorava a Wall Street come analista finanziario. Ryan viene reclutato da un agente della CIA (interpretato da Kevin Costner) per indagare su un affare di terrorismo finanziario di dimensioni globali. Quando viene scoperta una rete che minaccia di affondare l’economia americana, Jack deve allontanarsi dalla sua vita quotidiana e raggiungere direttamente Mosca per affrontare un uomo d’affari russo (Kenneth Branagh) che si nasconde dietro questo intrigo. Ecco il trailer: Programmazione Sky 10 giugno | Sky Cinema Suspence 19.25 – Il fantasma dell’Opera

21.00 – Il collezionista

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film Il collezionista, thriller del 1997 con Brian Cox, Bill Nunn, Morgan Freeman, Ashley Judd e Cary Elwes.

La trama: Un collezionista di farfalle rapisce la donna che ama tenendola segregata in una fattoria: comincia un teso duello psicologico. Stasera su Sky 10 giugno | Sky Cinema Romance 19:10 – Cocktail

21:00 – Very Good Girls Su Sky Cinema Romance la commedia Very Good Girls, con Dakota Fanning, Elizabeth Olsen, Boyd Holbrook, Demi Moore. La trama: Due amiche per la pelle hanno deciso di perdere la verginità, ma si innamorano dello stesso ragazzo… Sky Cinema Drama 19.10 – Libere, disobbedienti, innamorate – In between

21.00 – Marie Antoinette

Su Sky Cinema Drama va in onda il film Marie Antoinette, di Sofia Coppola, con Kirsten Dunst. La trama: Maria Antonietta nasce a Vienna il 2 novembre 1755. Nel 1770 raggiunge a Versailles il suo promesso sposo, il delfino di Francia futuro Luigi XVI. Il 16 ottobre 1793 viene ghigliottinata. Si può racchiudere in queste tre date la vicenda storica di una delle regine più note della Storia. Non è però a questo che guarda Sofia Coppola nella terza opera di una filmografia dedicata alla difficoltà di crescere per una giovane donna, quale che sia il luogo o l’epoca. Ecco il trailer: Stasera su Sky 10 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.15 – Ma tu di che segno 6?

21.00 – È già ieri Su Sky Cinema Comedy va in onda È già ieri, con Antonio Albanese e Fabio De Luigi. La trama: In Spagna per un servizio sulle cicogne, un giornalista si ritrova a vivere sempre lo stesso giorno. Sky Sport Uno 20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Canada-Camerun Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Canada e Camerun. Stasera su Sky 10 giugno | Sky Uno 20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent Sky Uno una replica di Italia’s Got Talent, lo show che quest’anno ha avuto come giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.