🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | Puntata | 10 giugno 2019 | Finale

STASERA IN TV GRANDE FRATELLO CANALE 5 – Questa sera, lunedì 10 giugno 2019, va in onda la finale del Grande Fratello 2019: grandi attese per sapere chi sarà il vincitore di questa fortunata edizione, condotta da Barbara D’Urso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Una finale molto attesa e dall’esito incerto. Tante, infatti, le storie, gli amori, i momenti emozionanti ma anche le tensioni di questa edizione numero 16 del Gf, premiata dal pubblico con ascolti sempre in crescita.

Le anticipazioni della finale del Grande Fratello 2019

Ma cosa succede nella decima puntata del Grande Fratello, in onda questa sera in tv su Canale 5 dalle 21.20? Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | Anticipazioni | Finale

Grande attesa per la finale di stasera del Grande Fratello 2019. In palio per il vincitore un ricco montepremi da 100mila euro. A contendersi questa finale sono Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

A loro poi si aggiunge un quinto finalista, che scopriremo nel corso di questa serata. Dalla scorsa settimana è infatti in corso un televoto tra Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Solo uno di loro, secondo il giudizio insindacabile del pubblico da casa, potrà contendersi la vittoria di questa finalissima.

Come avviene sempre in questi casi, sui social e sui siti di scommesse impazzano le quote per sapere chi sarà il vincitore del Grande Fratello. Al momento il più quotato è Enrico Contarin, che molti hanno apprezzato per la sua simpatia e la sua verve da veneto d’hoc.

Le anticipazioni della finale del Grande Fratello 2019

Si completa così un’edizione molto seguita del Gf, che ha rappresentato un altro successo per la stakanovista di Mediaset Barbara D’Urso. Appuntamento dunque stasera in tv su Canale 5 dalle 21.20 con la finale del Grande Fratello 2019, in diretta anche in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.