Stasera in tv Con il cuore Rai 1 | Nel nome di Francesco | Serata benefica

STASERA IN TV CON IL CUORE RAI 1 – Sarà una prima serata diversa dal solito quella di oggi, lunedì 10 giugno 2019, su Rai 1. La prima rete nazionale infatti ci ha abituato ad alternare alle grandi fiction e all’intrattenimento anche un sentito impegno nei confronti della beneficenza e della carità.

Per questo motivo, stasera va in onda Con il cuore – Nel nome di Francesco, evento benefico organizzato dai frati del Sacro Convento di Assisi, arrivato alla sua 17esima edizione. Tanti gli ospiti della serata, sia provenienti dal mondo della musica che da quello dello spettacolo.

A condurre, ancora una volta Carlo Conti.

Di che si tratta? Con il cuore è un evento di solidarietà, il più importante organizzato dai Frati della Basilica di San Francesco di Assisi. L’obiettivo, come anticipato, è raccogliere fondi per tutti i cittadini in difficoltà.

Il ricavato infatti andrà ai poveri e alle famiglie in difficoltà in Italia. Ma parte dei fondi donati dal pubblico andrà anche in alcuni paesi esteri in difficoltà, come India, Guinea Bissau, Benin e Sud Sudan.

Con questi soldi, dunque, i frati del Sacro Convento di Assisi aiuteranno i bambini ad avere un’istruzione adeguata, i giovani a formarsi a livello professionale e i più grandi ad avere uno stile di vita dignitoso.

A che ora va in onda Con il cuore – Nel nome di Francesco? L’evento comincia molto presto, su Rai 1.

L’inizio della trasmissione, infatti, è previsto per le 20.30.

Volete donare? Ecco come potete farlo: inviate un sms o telefonate al 45515, oppure fate un bonifico al conto corrente “Francesco D’Assisi, un uomo un fratello”, all’IBAN IT64R0200838278000103746115. La donazione può essere anonima oppure palese.