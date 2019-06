Spagna Svezia streaming e diretta tv: dove vedere qualificazioni Euro 2020

SPAGNA SVEZIA STREAMING TV – Anche stasera, lunedì 10 giugno 2019, continuano le partite valide per le qualificazioni a Euro2020: il match clou di questa giornata è senza dubbio quello che si gioca allo stadio Bernabeu di Madrid tra i padroni di casa, la Spagna, e la Svezia.

Le due Nazionali, allenate rispettivamente da Luis Enrique e da Jan Andersson, stanno dominando il gruppo F: le Furie Rosse guidano il gruppo con 9 punti in 3 gare, mentre la Svezia – che, ricordiamo, ha eliminato l’Italia agli spareggi per accedere al Mondiale 2018 in Russia – seguono con 7 punti in 3 partite (e sono imbattuti da 7 gare).

Dalla partita di questa sera, dunque, si scoprirà quale delle due squadre si candiderà seriamente a vincere il girone di qualificazione agli Europei del prossimo anno. La Spagna, per la terza volta di fila, non avrà in panchina il suo allenatore: da qualche mese, infatti, Luis Enrique ha avuto un gravissimo problema in famiglia, su cui la Federazione spagnola sta mantenendo il massimo riserbo.

Ma dove vedere Spagna Svezia? in tv o live streaming? In chiaro o su Sky? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Spagna Svezia streaming | Dove vederla in diretta tv

La partita tra Spagna e Svezia verrà trasmessa, in chiaro e in diretta tv, su Italia 1 a partire dalle 20.35 di lunedì 10 giugno 2019.

Per vederla, dunque, vi basterà sintonizzarvi sul canale 6 (o 506, in HD) del vostro digitale terrestre o sul 106 del decoder Sky, se siete abbonati.

La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin, mentre da bordo campo interverrà Carlo Landoni.

Spagna Svezia streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Non siete in casa durante la partita ma non volete comunque perdervela per nessun motivo? Non preoccupatevi, potete sempre seguire Spagna Svezia in streaming. Come? Grazie al servizio di Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere i canali Mediaset su pc, smartphone e tablet.

Per vedere la partita delle qualificazioni a Euro2020, vi basterà registrarvi (è completamente gratis) con mail e password o tramite i vostri account social. Poi potrete godervi lo spettacolo del Bernabeu.

Spagna Svezia streaming | I siti legali

Spagna Svezia streaming | Le probabili formazioni

Ma chi scenderà in campo questa sera? Quali saranno le scelte di Spagna e Svezia per l’importante match del Bernabeu?

Ecco le probabili formazioni di Spagna Svezia:

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Navas, Ramos, Hermoso, Goya; Sergi Roberto, Rodri, Santi Cazorla; Iago Aspas, Morata, Isco.

Allenatore: Luis Enrique (in panchina oggi il suo vice, Lucho Robert Moreno)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Jansson, Helander, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Berg.

Allenatore: Jan Andersson