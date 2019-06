Risultati elezioni comunali 2019 | Dati definitivi | Chi ha vinto tra primo e secondo turno | Tutte le città

Risultati elezioni comunali 2019 | Domenica 9 giugno 15 capoluoghi sono andati al ballottaggio, mentre altri 12 capoluoghi avevano scelto il loro nuovo sindaco già al primo turno, che si era tenuto domenica 26 maggio, lo stesso giorno delle Elezioni europee.

Adesso che la partita delle elezioni comunali 2019 è chiusa – o quasi visto che in Sardegna si vota domenica 16 giugno e in Calabria in autunno – tracciamo un bilancio definitivo dei comuni capoluogo al voto.

Tra il primo e il secondo turno delle elezioni comunali 2019, il centrodestra guadagna in tutto 12 sindaci, mentre partiva da 7. Il centrosinistra partiva da 19 comuni, e ne ottiene solo 13. Il Movimento Cinque stelle guadagna due comuni, ma ne perde altrettanti, riconfermandosi a quota 2.

Comuni passati dal centrosinistra al centrosinistra:

• Pescara: vince al primo turno il candidato della Lega, Carlo Masci. Qui i dettagli

• Pavia: vince il candidato del centrodestra, Fabrizio Fracassi. Qui i dettagli

• Ferrara: vince al ballottaggio il candidato della Lega Alan Fabbri e dopo 69 anni la destra torna a governare nella roccaforte rossa. Qui i dettagli

• Forlì: Gian Luca Zattini vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Forlì. Sconfitto Giorgio Calderoni del centrosinistra. Qui i dettagli

• Vercelli: Andrea Corsaro ha vinto al ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Vercelli, battendo la candidata di centrosinistra

• Biella: Claudio Corradino (centrodestra) vince al ballottaggio. Qui i dettagli del voto

Risultati elezioni comunali 2019 | Comuni in cui si riconferma il centrodestra:

• Perugia: vince al primo turno il sindaco uscente, Andrea Romizi, del centrodestra. Qui i dettagli

• Urbino: vince al primo turno il candidato del centrodestra Maurizio Gambini. Qui i dettagli

• Vibo Valentia: Maria Limardo, del centrodestra vince già al primo turno

• Ascoli Piceno: Marco Fioravanti vince al ballottaggio. Qui i dettagli

• Foggia: Franco Landella, sindaco uscente, si riconferma sindaco al ballottaggio. Qui i dettagli

• Potenza: al ballottaggio vince il candidato di centrodestra, Mario Guarente. Qui i risultati

Risultati elezioni comunali 2019 | Comuni passati dal centrodestra o M5s al centrosinistra

• Rovigo: Edoardo Gaffeo (centrosinistra) vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco della città. Qui i dettagli

• Livorno: dopo una parentesi del M5s, con Filippo Nogarin, il centrosinistra torna a governare in una delle sue roccaforti. Eletto al ballottaggio Luca Salvetti

• Avellino (vince lista civica): la sfida al secondo turno era tutta interna al centrosinistra. Vince il candidato di una lista civica, Gianluca Festa

Comunali 2019 | Comuni in cui si riconferma il centrosinistra:

• Firenze: vince già al primo turno il sindaco uscente Dario Nardella. I risultati a questo link

• Bari: il sindaco uscente Antonio Decaro viene riconfermato già al primo turno. Qui i risultati

• Modena: anche a Modena il sindaco uscente Giancarlo Muzzarelli, del Pd, ha ottenuto la riconferma al primo turno. Qui i dettagli

• Bergamo: il sindaco uscente Giorgio Gori, del centrosinistra, viene riconfermato al primo turno. Qui i dettagli

• Pesaro: anche qui il sindaco uscente, Matteo Ricci, viene riconfermato già al primo turno. I dettagli

• Lecce: già al primo turno vince il candidato del Pd Carlo Maria Salvemini. Qui i dettagli

• Cremona: il sindaco uscente Gianluca Galimberti vince al ballottaggio. I dettagli

• Cesena: Enzo Lattuca vince al ballottaggio. I risultati

• Prato: il sindaco uscente Matteo Biffoni vince il ballottaggio e si riconferma. I dettagli

• Reggio Emilia: il sindaco uscente, Luca Vecchi, che al primo turno non era riuscito a ottenere la maggioranza per pochissimi voti, ottiene la riconferma al ballottaggio

• Verbania: Silvia Marchionini vince il ballottaggio, nonostante partisse da un risultato molto più basso dell’avversario leghista, ed è riconfermata sindaca

Comuni passati dal centrosinistra al M5s:

• Campobasso: al ballottaggio vince il M5s, con il neosindaco Roberto Gravina. Qui i dettagli

• Caltanissetta: Roberto Gravina era stato eletto al ballottaggio che si era tenuto lo scorso 12 maggio. Qui i dettagli