Film Riccardo Scamarcio Laura Chiatti – Maserati cabriolet. Roma. Villa Borghese. Quasi trenta gradi alle otto del mattino. All’improvviso si sente un rombo di motori. Spunta Riccardo Scamarcio, bello e tenebroso, che preme sull’acceleratore. In auto con lui c’è una bionda mozzafiato. E il gossip s’infiamma. State calmi. Siamo sul set del film “Gli infedeli”, prodotto dallo stesso Scamarcio.

L’attore pugliese gira varie scene. Dall’altra parte del set c’è Laura Chiatti (con gli assistenti e i truccatori, all’interno di una Volvo XC 60). Scamarcio e la Chiatti rispolverano quel sentimento di stima e amicizia che vince su tutto. Lavorano insieme da tanti anni: esattamente dal 2001 nella serie “Compagni di scuola”. Poi arriva il film “Tre metri sopra il cielo” e “Ho voglia di te”, che ha trasforma Scamarcio in un vero idolo per gli adolescenti nei panni di Step (inventato dal grande autore Federico Moccia). Si incontrano anche sul set di “Manuale d’amore 3” e in “Io che amo solo te” (ambientato a Monopoli). Infine, la pellicola intitolata “La cena di Natale”: un altro successo tanto attesto.

Tra Riccardo e Laura c’è una forte intesa professionale, che dura da vent’anni. Scamarcio, che per molto tempo è stato legato a Valeria Golino, pare che sia single al momento. La scorsa estate l’attore pugliese era stato fotografato con Angharad Wood (46 anni), una celebrità negli Stati uniti, che ha una somiglianza assurda con la Golino. Gli amanti del gossip già fantasticavano sulla loro presunta love story dal sapore hollywoodiano. Ma pare che sia stato un colpo di fulmine lampo. Adesso la domanda da cento milioni di dollari resta una: Scamarcio è davvero single?

