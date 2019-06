Previsioni meteo oggi 10 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 10 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 10 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 10 giugno 2019 | NORD

Dopo l’ondata di afa dei giorni scorsi, anche oggi il meteo prevede bel tempo in molte zone del Nord. Il cielo sarà molto nuvoloso soltanto nelle zone alpine e prealpine e sul Ponente Ligure. Previsto qualche temporale nelle rimanenti aree del Piemonte e della Lombardia occidentale, mentre per il resto si prevede sole e clima asciutto.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro e in Sardegna si prevede sole e bel tempo, eccezion fatta per alcuni locali addensamenti sui rilievi abruzzesi, che potrebbero generare qualche rovescio nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Per il resto, clima prevalentemente estivo.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia cieli prevalentemente sereni, con ampio soleggiamento e temperature sopra la media. Qualche annuvolamento previsto a ridosso della dorsale appenninica nelle ore centrali della mattinata. Ma il fenomeno si esaurirà in pochissimo tempo.

Previsioni meteo oggi lunedì 10 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in aumento in tutta la zona settentrionale dell’Italia, in Umbria, nelle Marche e nelle regioni centrali tirreniche. Molto caldo anche su Roma. Lieve flessione delle minime, invece, su Basilicata e Calabria. Massime in rialzo su Veneto, Friuli e Puglia garganica, mentre sono in diminuzione sulla sardegna centro-occidentale e sulla Sicilia meridionale. Stazionarie altrove.

VENTI

Venti deboli o moderati orientali sulla pianura padana, meridionali sulla restante area del Centro-Nord. Venti deboli settentrionali sulla Puglia e variabili sul rimanente meridione.

Previsioni meteo oggi lunedì 10 giugno 2019 | MARI

Si segnalano mari mossi sul Mar Ligure, sul Tirreno settentrionale e in tutti i mari intorno alla Sardegna. Proprio al largo del mar di Sardegna, nel pomeriggio, il moto ondoso potrebbe intensificarsi. Poco mosso il mar Iono, mentre i restanti bacini saranno quasi calmi o poco mossi.