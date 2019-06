PIACERE SONO UN PO’ INCINTA TRAMA – Piacere sono un po’ incinta ci presenta una Jennifer Lopez in procinto di diventare madre, con tutti i suoi pro… e contro. Piacere sono un po’ incinta è una commedia del 2010 che mette al centro del dibattito una neo-coppia alle prese con una gravidanza particolare.

Particolare perché? In primis, perché non è figlio di entrambi e poi perché la protagonista ha scelto di avere un figlio da sola tramite l’inseminazione artificiale.

Ma andiamo gradualmente e vediamo l’intera trama del film.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PIACERE SONO UN PO’ INCINTA

Piacere sono un po’ incinta trama | Di cosa parla il film

Zoe è un’avvenente newyorkese che lavora in un negozio d’animali. Il suo desiderio, dopo tante relazioni finite male, è diventare madre a tutti i costi e così, anziché aspettare il principe azzurro, Zoe decide di concretizzare da sola il suo grande sogno.

Prende appuntamento per sottoporsi all’inseminazione artificiale utilizzando lo sperma di un uomo dai capelli rossi e lentiggini, una scelta che i suoi amici reputano di pessimo gusto.

Lo stesso giorno dell’appuntamento, Zoe conosce un uomo: Stan, un ragazzo dalla bellezza fulminante che l’attrae immediatamente nonostante all’inizio i due non vadano proprio d’amore e d’accordo. Si contendono un taxi e la presentazione sfuma in un mare di (finto) astio.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PIACERE SONO UN PO’ INCINTA

Dopo essersi unita a un gruppo di sostegno per madri single, Zoe rincontra Stan al mercato e scopre che nella vita si occupa di vendere i prodotti della sua fattoria.

L’intesa inizia a svilupparsi e, dopo essersi beccati di nuovo al negozio della ragazza, Stan la invita a cena fuori. L’appuntamento permette ai due di parlare della loro vita passata, così Zoe scopre che Stan in passato è stato tradito da una fidanzata svedese e Stan che Zoe al mondo ha soltanto sua nonna mentre i genitori sono morti quando lei era più giovane.

Tra i due scappa poi un bacio e quella stessa sera Zoe si sottopone a un test di gravidanza scoprendo di essere incinta. Sua nonna le raccomanda di essere cauta perché Stan potrebbe decidere d’interrompere la frequentazione, poiché l’idea di un bambino in arrivo potrebbe mettere una certa agitazione sul fuoco.

Dove vedere Piacere sono un po’ incinta in streaming

Zoe non è d’accordo e tenta di dirgli la verità anche quando si rivedono poi alla fattoria. Con qualche difficoltà, la confessione viene a galla e Stan dichiara di non essere pronto per un simile step.

Ma poi torna sui suoi passi e cerca di starle affianco più che può, anche quando il medico rivela alla futura mamma di aspettare due gemelli. Il che, complica ulteriormente la situazione. Riuscirà il loro nascente amore a sopravvivere alle avversità?

Piacere sono un po’ incinta vi aspetta su Rai 2 lunedì 10 giugno 2019 in prima serata.