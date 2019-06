PIACERE SONO UN PO’ INCINTA STREAMING – Jennifer Lopez è la protagonista di Piacere sono un po’ incinta, una commedia del 2010 che Rai 2 ripropone in prima tv lunedì 10 giugno 2019.

Di cosa parla il film? Zoe è una donna che non crede più nell’amore, ma il suo desiderio è quello di avere un figlio. Non volendo più aspettare il principe azzurro, Zoe decide di averlo da sola tramite l’inseminazione artificiale e si unisce a un gruppo di mamme single.

Tutto quello che c’è da sapere su Piacere sono un po’ incinta

Nello stesso giorno in cui ha l’appuntamento alla clinica, Zoe incontra Stan, un giovane intrigante con il quale s’imbatterà più volte fino a instaurare una pericolosa sintonia.

Pericolosa perché Zoe scopre di essere incinta, un dettaglio che potrebbe facilmente nuocere alla neo-relazione. Stan potrebbe non essere pronto a supportare la neomamma, ma come finirà tra loro?

Ma dove vedere Piacere sono un po’ incinta? Vediamolo insieme.

La trama di Piacere sono un po’ incinta

Piacere sono un po’ incinta streaming | Dove vedere in tv

Questa sera va in onda Piacere sono un po’ incinta, la commedia con protagonista Jennifer Lopez. Lunedì 10 giugno il film va in onda su Rai 2, il secondo canale della Rai che trovate al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare Piacere sono un po’ incinta al tasto 102 del decoder.

Piacere sono un po’ incinta streaming | Dove vedere in streaming

Chi invece vuole vedere Piacere sono un po’ incinta in streaming, può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione i contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook,e poi selezionare il programma di vostro interesse usufruendo di pc, smartphone e tablet.

Chi vuole recuperare il film anche dopo la messa in onda può farlo sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Piacere sono un po’ incinta vi aspetta lunedì 10 giugno 2019 in prima serata su Rai 2.