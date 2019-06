Platinette Tonon Medjugorie | Bicicletta | Grande Fratello Vip

Platinette Tonon Medjugorie – Pronti, partenza, via. Telecamere spente. Destinazione Medjugorie. Mauro Coruzzi e Raffaello Tonon in sella per la solidarietà. L’indiscrezione viene lanciata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che in una rubrica del fortunato giornale edito da Urbano Cairo racconta di un pellegrinaggio dalla Lombardia alla Bosnia, precisamente a Medjugorie.

Il 26 giugno è prevista la partenza da Meda, in Brianza, di una quindicina di ciclisti dell’associazione Lapiada bike che raggiungeranno il santuario dove ogni primo martedì del mese avviene l’apparizione della Madonna. Come racconta il settimanale di Signoretti, l’associazione presieduta da Sergio Ronchetti opera nel settore della solidarietà da molto tempo.

“Abbiamo corteggiato Coruzzi come testimonial e lui ha detto sì”, dice a Nuovo il presidente Ronchetti. L’obiettivo è raccogliere fondi per realizzare una sensory room:una particolare stanza per riabilitare i pazienti oncologici, che hanno deficit neuromotori e cognitivi, che verrà donata alla Poliamnulanza di Brescia.

“Niente accade per caso nella vita. Dietro questa bella iniziativa mi sembra che ci sia qualcosa di celestiale”, racconta Coruzzi, speaker di RTL 102.5 insieme a Raffaello Tonon (con immancabile doppiopetto e cravatta) alla presentazione con la stampa.

Platinette Tonon Medjugorie | Il successo di Coruzzi tra radio e tv

Coruzzi ha terminato da poco una stagione televisiva su Rai 1 ad Italia sì, il programma di Marco Liorni, dove è stato tra i protagonisti (saggi) insieme a Rita Dalla Chiesa ed Elena Samtarelli. Mauro anche sulla Rete ammiraglia ha saputo farsi amare dal pubblico anche grazie alla sua unica sensibilità. La decisione di diventare testimonial di questo progetto benefico calza a pennello poiché Coruzzi non ha mai nascosto di utilizzare spesso la bicicletta per gli spostamenti a Milano.

Tonon, invece, dopo l’esperienza dello scorso anno al Grande Fratello vip, è stato arruolato da RTL 102.5 insieme a Luca Onestini, compagno speciale conosciuto in occasione del reality di Canale 5. Anche lui, contattato da Lapiada bike, ha subito dato la propria disponibilità presentandosi in conferenza stampa. Ovviamente con l’immancabile abito elegante, che lo caratterizza da sempre