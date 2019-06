Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 10 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO DEL 2019

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 10 giugno 2019, segno per segno.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 10 GIUGNO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI 10 GIUGNO

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2019 | Previsioni

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Le previsioni di Paolo Fox preannunciano un lunedì molto positivo per voi dell’Ariete: nonostante abbiate molte preoccupazioni, soprattutto riguardo al vostro futuro lavorativo, siete completamente assorbiti dalla vostra storia d’amore. E siete felici.

Siete in forma, voi del Toro, grazie anche all’influenza di Saturno. Non vi fanno paura i problemi, anzi vi piace avere delle responsabilità e uscirne sempre a testa alta. Inoltre, scoprirete di avere un ruolo molto importante nel motivare le persone che vi stanno più vicino.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2019 | Gemelli

Il vostro lunedì vivrà di alti e bassi. Avete alcune questioni in sospeso e quindi la vostra testa pensa sempre a quello. Eppure troverete il modo e il tempo di divertirvi con il partner, che rimane sempre il vostro rifugio da ogni problema.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Non vi fermate mai: lavorate moltissimo e non vi accontentate dei risultati che raggiungete. Agli occhi dei vostri superiori siete insostituibili. Sicuri però di suscitare le stesse emozioni nel vostro partner?

Amici del Leone, per voi si prospetta una settimana ricca di eros, grazie all’ottima influenza di Venere sul vostro segno. Dedicatevi appieno al vostro partner e non pensate troppo a una persona tornata dal passato e che vi ha messo qualche grillo per la testa. Il passato lo rimpiange chi non ha futuro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2019 | Vergine

Non è il lunedì che vi aspettavate voi della Vergine. Nonostante nel weekend abbiate avuto modo di rilassarvi, infatti, questa giornata inizia con un carico di stress non indifferente. Alcune insidie anche in amore: vi sentite insicuri e fate pesare questa cosa anche al partner.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Giugno continua ad essere un mese molto fortunato per voi, ma questo lunedì sarà l’eccezione che conferma la regola. Una cattiva notizia a inizio giornata infatti vi rovinerà l’umore. A ciò si aggiunge lo stress del lavoro, dove tutti sembrano aspettarsi da voi l’impossibile.

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Siete in bilico da qualche giorno: in amore va tutto bene, ma non vi decidete ancora a fare il grande passo; mentre il lavoro è sempre un grosso punto interrogativo. Indecisi su cosa fare, perderete gran parte della giornata a rimuginare sulle vostre azioni. È una fase di grandi cambiamenti nella vostra vita, prendetela con l’umore giusto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2019 | Sagittario

Siete assillati da dubbi: in amore, sul lavoro, riguardo ad alcuni amici. Il problema è che fate molta fatica a nascondere le vostre emozioni, dunque ben presto qualcuno potrebbe chiedervi spiegazioni. Per chi è single, invece, non è il momento di impegnarsi seriamente. È evidente che la vostra testa sia da tutt’altra parte.

Amici del Capricorno, avete un grande problema di motivazione. Amate la vostra vita, ma sentite di meritare qualcosa di più. Il rischio, dunque, è quello che facciate le cose quotidiane con inerzia e senza passione. Il partner non manca di farvi sentire il suo appoggio, ma a volte sembra che neanche questo possa bastare a saziare la vostra voglia di cambiamento.

Ultimamente la vostra vita vi sembra monotona e ripetitiva. Le giornate vi sfuggono dalle mani tra le solite occupazioni, la routine e il lavoro. Aspettate da tempo una risposta dopo un importante colloquio, ma sembra che nessuno voglia coinvolgervi in progetti importanti. Tiratevi su, il mondo non è così nero come vi sembra. E ve ne accorgerete in serata.

Siete un po’ giù di corda, amici dei Pesci. Da ieri avete continui battibecchi con il vostro partner, che sembra non capire le vostre esigenze. Con un po’ di dialogo, tuttavia, le stelle ti assicurano che tutto si sistemerà. Serve solo il coraggio di affrontare di petto alcune situazioni spinose.