OROSCOPO DI OGGI 10 GIUGNO 2019

Qual è l'oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 10 giugno 2019.

Oroscopo di oggi lunedì 10 giugno 2019

Amici dell’Ariete, concentratevi soprattutto sul lavoro e sul vostro carattere. Il comportamento di alcuni colleghi, infatti, vi farà perdere le staffe. Vi renderete conto però che la vostra reazione è esagerata. Chiedete scusa.

Avete un particolare fiuto per gli affari, che vi permette non soltanto di intuire un investimento che può diventare molto fruttuoso, ma anche le possibili fregature. Così sarà facile per voi, in questo lunedì, fare la scelta giusta per le vostre tasche.

Oroscopo di oggi 10 giugno 2019 | Gemelli

Inizia una nuova settimana e arrivano nuove responsabilità sul vostro groppone. Chi vi sta intorno sa che siete persone affidabili, ma spesso se ne approfitta. Oggi dovrete fare una scelta molto importante per il vostro futuro.

È il momento di riscuotere, a livello economico, tutto il successo che avete ottenuto dal punto di vista professionale negli ultimi giorni. Finalmente infatti arriverà quell’aumento che tanto avete aspettato.

Qualche problemino in amore, per voi del Leone, a causa della vostra eccessiva gelosia. Siete fortunati, però: il vostro partner dovrebbe arrabbiarsi e invece, siccome vi conosce bene, fa in modo di calmarvi. La prossima volta, però, la sua pazienza potrebbe avere un limite.

Oroscopo di oggi 10 giugno 2019 | Vergine

In questa giornata, voi della Vergine sarete chiamati a prendere importanti decisioni sul lavoro. Per fortuna, avere grandi responsabilità per voi non è mai stato un problema. Siete abili a gestire la tensione e a non farvi prendere dal panico. In serata, poi, vi abbandonerete tra le braccia del partner: l’eros tra di voi sarà alle stelle.

Un lunedì coi nervi a fior di pelle. Una cattiva notizia arrivata nella tarda serata di ieri vi farà cambiare prospettiva su diversi argomenti. Per fortuna, nella seconda parte della giornata vi arriveranno buonissime notizie da un vostro familiare.

Amici dello Scorpione, che vi prende? Vi sentite giù di morale e non riuscite a brillare né nel rapporto di coppia, né sul lavoro. È un periodo di riflessioni: le stelle vi consigliano di aspettare ancora prima di prendere decisioni drastiche.

Oroscopo di oggi 10 giugno 2019 | Sagittario

Lavoro, lavoro e lavoro. Per voi ultimamente sembra non esserci altro. Il vostro impegno viene premiato e siete considerati un punto di riferimento da tutti i colleghi. Ma siete sicuri che i vostri familiari siano altrettanto felici?

Amici del Capricorno, finalmente un giorno in cui tutto va per il verso giusto. Siete baciati dalla fortuna, approfittatene. Pensate a voi e alle persone che vi stanno vicine e iniziate a organizzare il vostro futuro. Oggi non c’è spazio per lo stress.

Oggi è il giorno giusto per farvi perdonare delle vostre sfuriate nei confronti delle persone che vi vogliono bene. Siete stati oberati di lavoro e pieni di stress, ma è arrivato il momento di pensare anche a voi. Dedicatevi al partner e fatevi prendere dalla passione: vivrete momenti indimenticabili.

Amici dei Pesci, cos’è tutto questo egoismo? Il vostro comportamento stride con il carattere che avete dimostrato di avere negli ultimi tempi. Ma forse la vostra è solo una corazza: non volete più ricevere delusioni da amori e amici e quindi vi chiudete in voi stessi.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.