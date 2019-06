Oroscopo di domani | 11 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 11 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 11 giugno 2019:

Oroscopo di domani martedì 11 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Martedì è arrivato e porta con sé tanti buoni propositi per la settimana, proprio quelli che avevate dimenticato di programmare ieri. Avete metabolizzato il fatto che a ogni domenica segue il tanto temuto lunedì e adesso siete pronti ad affrontare la settimana. Non abbiate timore delle discussioni lavorative, l’importante è non darvi troppo peso.

Cari amici del Toro, giornata non particolarmente brillante per voi che avete sempre voglia di mettervi alla prova con nuove proposte. Avete un blocco d’artista, non riuscite a focalizzare bene quello che vi piacerebbe fare e preferite crogiolarvi nel nulla totale. Non potete vivere d’ozio.

Oroscopo di domani 11 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, l’estate è arrivata e siete nel pieno del vostro segno. Avete già la testa sotto l’ombrellone, ma le vacanze sono ben lontane per voi stacanovisti. Avete già il biglietto in tasca, siete pronti al decollo ma qualche intoppo lavorativo potrebbe rallentarvi l’entusiasmo.

Cari Cancro, dimenticate l’ombrello a casa perché da oggi per voi soltanto sole. L’amore vi sorride, non siete mai stati così felici e il vostro partner vi aiuterà a preservare questo limbo di felicità. Occhio agli invidiosi, che potrebbero provare a intaccare la vostra bolla di gioia.

Cari Leone, giornata controversa per voi. Vorreste dimostrare il vostro valore eppure alla prima difficoltà vi tirate indietro. Non è l’atteggiamento giusto per dei valorosi guerrieri come voi. Non abbiate paura di sfoggiare la vostra grinta.

Oroscopo di domani 11 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, una discussione in famiglia del weekend continua ad assillarvi. Vorreste buttarvi il passato alle spalle, ma non l’avete ancora metabolizzato ed è per questo che forse dovreste riaffrontare la questione prima che sia troppo tardi.

Gli amici della Bilancia dimostreranno di avere il potere nelle loro mani, quantomeno in amore. Il vostro partner pende dalle vostre labbra, potreste dire qualsiasi cosa – anche la più stupida – e non vi contraddirebbe. Questa devozione non fa che accrescere la vostra autostima, ma fate attenzione perché non durerà per sempre.

Lo Scorpione vivrà una giornata d’agitazione. Venite da un weekend lungo e forse vi siete adagiati troppo sugli allori. Il ritorno alla vita di sempre vi ha messo di malumore perché ha riportato a galla tutti i problemi della quotidianità. Affrontateli con diplomazia.

Oroscopo di domani 11 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Venere vi aiuterà ad affrontare qualche incomprensione sentimentale. Da tempo la vostra relazione vive di alti e bassi e siete stanchi di queste costanti montagne russe, preferite ancorare i piedi per terra e viaggiare dritto. Forse è il caso di parlare a quattrocchi col partner.

Giornata positiva per il Capricorno. Nonostante sia martedì e il weekend ancora lontano, avete messo in atto un consiglio di una persona cara e finalmente state raccogliendo i frutti. Dopo tanto duro lavoro le ricompense, quando arrivano, sono ancora più dolci.

Cari Acquario, non prendete decisioni affrettate quest’oggi perché le stelle non vi aiuteranno. Soprattutto in campo sentimentale, converrebbe non sollevare alcune questioni spinose se non siete pronti alle conseguenze.

In campo professionale, rigate dritto ed evitate scivolate che potrebbero non esservi perdonate con tanta facilità.

Siete insoddisfatti della vostra vita, molte scelte che avete preso finora non hanno rispettato le aspettative e state valutando di cambiare strada. Ma il vostro partner è disposto ad appoggiarvi in questo? Tentate d’intavolare il discorso e vedere cosa ne salta fuori, altrimenti rischiate di perdere due cose in una sola mossa.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 11 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

