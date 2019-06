Oroscopo Branko 10 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 10 GIUGNO 2019 – Anche per oggi l'astrologo Branko ha preparato il suo oroscopo, come sempre riportato da testate naizonali come "il Messaggero".

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi ? Amore, lavoro, fortuna, salute? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 giugno 2019.

Ariete

Tutta colpa di Mercurio se oggi avrete qualche difficoltà extra. Cari Ariete, insistere non vi aiuta, molti problemi potrebbero non essere così reali come credete ma frutto della vostra fervida immaginazione. La combo Giove-Sole opposta al vostro segno in realtà vi proteggerà con il lavoro e vi darà la spinta giusta a iniziare nuove complesse trattative.

Urano in Toro cambia la vostra prospettiva, i cambiamenti talvolta sono necessari e imprevisti e oggi avrete l’occasione di cambiare le cose ma a modo vostro, una grande occasione dove potrete anche dimostrare la vostra abilità e intelligenza.

Luna con Venere e Marte favoriscono anche una vena passionale.

Oroscopo Branko 10 giugno 2019 | Gemelli

Siate prudenti in amore così come la carriera. L’ambito professionale è importante, ma dovete compiere passi brevi e soprattutto senza troppe rinunce. Avvertirete il forte bisogno di consolidare i vostri rapporti familiari, soprattutto a causa della Luna primo quarto in Vergine interessata alla famiglia d’origine.

Secondo l’oroscopo di Branko, oggi sono previsti eventi importanti all’orizzonte per voi. State entrando in una buona fase dell’anno, ma la vita riserva sempre grandi sorprese e prove da superare. Mercurio e Marte sono dalla vostra parte e vi supporteranno per compiere nuovi passi nella sfera professionale.

Anche in casa ci sono miglioramenti in vista, ma avvertite il bisogno di staccare dalla routine. Magari è arrivato il momento di far un viaggio.

Leone Nonostante la cupidigia degli ultimi giorni, la vostra creatività è ruggente come il vostro segno e niente e nessuno potrà spegnere il vostro fuoco. Cari Leone, se vi trascinate dietro una storia finita, abbandonate i detriti nella discarica del passato e andate avanti. Luna primo quarto in Vergine vi mette in una buona posizione economica. Inoltre le stelle vi aiuteranno a riprendervi da questo periodo amoroso grigio e vi indirizzeranno verso una nuova strada. Oroscopo Branko 10 giugno 2019 | Vergine Chi si ferma è perduto. Partite a gonfie vele questo lunedì in campo professionale, tutto quello che seminate oggi è destinato a crescere domani quindi occhio a quello che fate, cercate di essere poco insicuri e fate differenza tra cosa è possibile e cosa no. Bilancia Secondo l'oroscopo di Branko, oggi sarà una giornata positiva per la Bilancia. Con un po' di shopping l'umore potrebbe migliorare, approfittate della giusta combinazione che nasce dall'opposizione tra Sole-Gemelli e Giove-Sagittario per darvi da fare. Da tempo aspettavate un risvolto economico e oggi potrebbe finalmente arrivare. Scorpione Quella che sta per iniziare è una settimana ricca di spunti e svolte per la vostra area professionale. Finalmente non avrete più il fiato sul collo e potrete vivere il lavoro con più calma. Sono favoriti i nuovi incontri, in particolare potreste imbattervi con persone che hanno molto in comune con voi a partire dalle delusioni sentimentali: potrebbe essere la base per un'intesa perfetta. Oroscopo Branko 10 giugno 2019 | Sagittario Secondo l'oroscopo di Branko, oggi per il Sagittario sarà una giornata di scontri su diversi fronti. Cercate di assumere un atteggiamento cauto nelle questioni anche legali e rimandate gli attriti a giorni migliori perché le stelle non sono dalla vostra parte. Capricorno L'opposizione Sole-Giove disturberà molti segni, ma voi siete in prima linea. Cari Capricorno, questa non sarà una giornata facile per voi, avvertirete un senso di malessere dovuto forse alla mancata realizzazione degli obiettivi di vita. Non avvertite quello stimolo di crescita e miglioramento di cui avete bisogno ma per fortuna la Luna sarà più che generosa con voi e cercherà di aiutarvi a gestire le emozioni. Acquario Influssi speciali per voi quest'oggi. Cari Acquario, se l'amore vi ha voltato le spalle di recente questa è la giornata giusta per riacciuffarlo. Secondo l'oroscopo di Branko, chi è single da un po' di tempo farà bene a darsi da fare entro Pesci Cari Pesci, Branko vi invita a essere cauti con le spese quest'oggi e soprattutto in amore. A causa della Luna primo quarto in Vergine potreste avere qualche disguido amoroso e qualche punto critico nelle collaborazioni. Quello che vi servirebbe per porre rimedio (almeno a una delle due cose) è forse una fuga d'amore.