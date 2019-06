La figlia di Ornella Muti completamente nuda sul wc: “L’Italia è un Paese di m***a” | FOTO

Naike Rivelli nuda | La figlia di Ornella Muti lancia la sua invettiva contro lo stato attuale dell’Italia dal gabinetto di casa sua. Letteralmente: nella mattinata di lunedì 10 giugno Naike Rivelli ha postato su Instagram una foto che la ritrae completamente nuda seduta sul gabinetto del suo bagno, in atteggiamento discinto mentre si copre i seni con le mani.

La foto è accompagnata da un lungo commento di protesta allo stato generale in cui versa il nostro Paese. La modella e cantante italiana se la prende un po’ con tutto e tutti: la politica, la televisione, il mondo dello spettacolo, le lobby. Insomma, per Naike Rivelli il nostro è un Paese da buttare nel c***o.

“Tempi di merda in Italia- scrive- Un Paese nella Merda” Governo Cesso. Leggi che cambiano… Negozi di Canapa Legale che chiudono..! L’ambiente dello Spettacolo e TV al top del trash, infestato da calippocrazia e gestito da Lobby varie… Come tutti i settori in Italia del resto… mazzette favori favoreggiamenti prostituzione ecc ecc… Siamo al Primo Posto dei Paesi in Merda in Europa”.

Certo, la provocazione della 44enne di origini tedesche non ha lasciato i followers indifferenti. Fra i numerosi apprezzamenti tanto alla “forma” quanto al contenuto del post, c’è anche chi ha criticato la cantante, “rispedendo”, come si suol dire, “le accuse al mittente”.

“Stando nuda pensi di migliorarlo così tanto (ndr: lo stato delle cose)”, ha risposto qualcuno.

“Ha parlato lei… rappresentante del trash e della volgarità” Una “cacca” in più che si aggiunge al resto…”, ha scritto qualcun altro.

E ancora: “Il tuo contributo nel mondo fa innalzare del mille per cento la soglia del trash… Chi è senza peccato scagli la prima pietra!!!”.

“Tu sei l’emblema di tutto ciò che hai scritto”, ha concluso un altro utente.

