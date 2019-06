Il commovente post di Nadia Toffa per i suoi 40 anni: “Le emozioni non finiscono qui”

Nadia Toffa compleanno

Nadia Toffa spegne 40 candeline. La conduttrice de Le Iene, infatti, è nata il 10 giugno del 1979 a Brescia. Nel giorno del suo compleanno, la presentatrice Mediaset scrive un messaggio ai suoi fan sui social.

In un post di qualche riga Nadia Toffa ringrazia chi la sostiene, la famiglia e la vita per questi primi 40 anni e commuove i fan: “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni… ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore ❤️”.

Nadia Toffa compleanno | Gli auguri dei vip

Sotto al post si sono moltiplicati i commenti dei follower, famosi e non, che hanno dedicato un pensiero alla conduttrice del programma di Mediaset. “Auguri di cuore”, scrive Antonella Clerici. “Speciale essenza, festeggia tra i cuori che ti chiedono. B”, scrive Biagio Antonacci. “Auguri stellari Nadia”, fa eco Valeria Marini. Anche Juliana Moreira spende delle parole di auguri per la conduttrice: “Auguri Cara Nadia 🎂 che la tua giornata sia piena di affetto ed amore”. “Tanti auguri cara Nadia. Sempre con te❤️”, scrive il cantante Nek. E ancora Elisabetta Gregoraci: “Buon compleanno, guerriera”.

Nadia Toffa compleanno | Il pensiero dei fan

Ma sono tanti, tantissimi gli auguri che arrivano dai fan. “esoro un abbraccio forte forte 😘felice di vederti così solare 💙 sei un grande insegnamento di forza”, scrive qualcuno. “Augurissimi Nadia! Io l’anno scorso ho festeggiato il mio 40simo, con drenaggio, e fasciatura, subito dopo l’intervento, e con lo spirito di chi doveva affrontare un anno di chemioterapia e radioterapia, quest’anno se Dio vuole sarà meglio! Ti auguro davvero tutto il meglio, di superare presto questo brutto periodo, te lo meriti, prego anche per te”, si legge nel commento di una donna.

La conduttrice è riapparsa sui social dopo qualche giorno di assenza dovuta, probabilmente, alle cure cui si sta sottoponendo per il tumore contro cui sta combattendo da due anni.

Le Iene, Nadia Toffa costretta a rinunciare all’ultima puntata: “Cura troppo stancante”