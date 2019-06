Morto albero Trump Macron – Svelato il giallo della quercia piantata nel giardino della Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump e quello francese Emmanuel Macron nell’aprile del 2018.

L’albero, donato dal capo dell’Eliseo, doveva simboleggiare l’amicizia tra i due paesi e aveva un significato particolare: la pianta proveniva da una foresta della Francia settentrionale dove quasi duemila marines americani persero la vita durante la Prima Guerra Mondiale, il Bosco Belleau.

Per l’occasione i due leader si munirono di pale per piantare l’esemplare di fronte ai fotografi e agli sguardi divertiti delle mogli, Brigitte e Melania che però rimasero solo a guardare.

Già qualche giorno dopo la quercia sparì dal giardino della Casa Bianca e fu messa in quarantena senza però farne mai più ritorno. Gerard Araud, ambasciatore francese negli Stati Uniti, aveva spiegato che si trattava di un procedimento obbligatorio per tutti gli organismi viventi importati negli Stati Uniti.

Ma l’albero poi non è più tornato al suo posto come promesso. Ora il giallo finalmente è stato risolto: la pianta è morta così come confermato dai media francesi come “Le Monde” e “Le Figaro“. Che si tratti di un segno premonitore?

