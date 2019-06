Mondiale femminile 2019 chi gioca oggi? | Le partite in programma | Orari e diretta tv

MONDIALE FEMMINILE 2019 CHI GIOCA OGGI? – Si torna in campo: oggi, lunedì 10 giugno 2019, va in scena la quarta giornata dei Mondiali di calcio femminili. In programma ci sono due partite: Argentina-Giappone alle ore 18 e Canada-Camerun alle ore 21.

Argentina Giappone

La partita completerà il primo turno del gruppo D, ieri giocata Inghilterra Scozia (2-1 per le inglesi). Argentina Giappone si giocherà allo stadio Parco dei Principi di Parigi, alle ore 18 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport (canale 202): la diretta inizierà alle ore 17.50.

Chi è la favorita? Sulla carta, il Giappone. La squadra asiatica al momento è al settimo posto nel ranking mondiale e ha già vinto un Mondiale nel 2011. Le argentine invece sono 37esime e nelle precedenti avventure mondiali (3) non sono mai andate oltre i gironi.

Canada Camerun

Canada e Camerun fanno parte del gruppo E. La partita si giocherà allo Stade de la Mosson di Montpellier e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sempre sul canale 202, a partire dalle ore 20.50.

La squadra con più probabilità di vittoria è il Canada: si trova alla quinta posizione del ranking e ha giocato una semifinale mondiale nel 2003. Il Camerun invece è 46esimo e ha partecipato due volte ai Mondiali, non andando mai oltre i sedicesimi di finale.

Mondiale femminile 2019 chi gioca oggi? | Dove vedere le partite in streaming live

Le partite del Mondiale saranno trasmesse anche in live streaming tramite le piattaforme on line SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e Now TV (chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro per vederle).

