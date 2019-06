Michelle Hunziker Tomaso Trussardi – Dopo l’intervista in cui Michelle Hunziker ha raccontato la difficoltà che ha avuto per entrare a fare parte della famiglia del marito Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera torna a parlare del suo rapporto e svela i particolari più intimi della sua relazione.

I due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figlie, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker ha raccontato che all’inizio della storia d’amore anche lei si è trovata davanti ad alcune difficoltà. 42 anni lei e 36 lui, i due inizialmente hanno lavorato molto per trovare un equilibrio nella coppia.

Al settimanale F. la conduttrice di All Together Now ha confessato quale sia il suo segreto per una relazione stabile e duratura.

Per la Hunziker in una storia d’amore sono importanti i litigi: “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri”.

Numerose le volte in cui la showgirl svizzera è stata fotografata dai paparazzi mentre litigava con Tomaso Trussardi. “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppie, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”.

“Guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all’uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”, ha raccontato Michelle.

Secondo la Hunziker un altro elemento fondamentale in una relazione è la gelosia. “Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico. Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”.

Michelle Hunziker confessa: “Entrare nella famiglia Trussardi? Stavo male, è stata dura”

Michelle Hunziker: carriera, curiosità e vita privata della conduttrice televisiva di All Together Now

Aurora Ramazzotti racconta della sua prima volta e di cosa c’entri sua madre Michelle

Aurora Ramazzotti: “Il mio primo bacio? In gruppo in bagno a 12 anni”