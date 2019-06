Lady Gaga rompe il silenzio sulla fine della storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk

Lady Gaga Bradley Cooper single | Dopo quattro anni di relazione, Bradley Cooper e Irina Shayk si sono ufficialmente lasciati. Senza scomporsi e senza perdere la sua eleganza, la super modella è uscita di casa con armi e bagagli la settimana scorsa.

La notizia ha immediatamente suscitato l’attenzione dei media americani e internazionali, che hanno ventilato la possibilità che in tutta questa storia ci sia lo zampino di Lady Gaga.

La pop star newyorkese ha recitato con Bradley Cooper nel film premio Oscar A Star is Born e, da quel momento, i fan e i tabloid non hanno mai smesso di alimentare l’idea che l’amore fra i due sia sbocciato anche fuori dallo schermo.

Illazione che Lady Gaga ha sempre fermamente smentito. Ma ora che Bradley Cooper è di nuovo single, non c’è da stupirsi del fatto che i gossippari di mezzo mondo tornino alla carica.

Soprattutto quando, durante la sua ultima esibizione in un jazz bar di Las Vegas, la cantante pop intona le note di Shallow (il romantico duetto con Bradley Cooper è entrato nella storia delle Notti degli Oscar).

È successo martedì 4 giugno. Durante l’esibizione al The NoMad Las Vegas at Park: incalzata da alcuni fan che le urlavano “E Bradley dov’è?”, la Germanotta non ci ha visto più e, come suo solito, ha usato mezzi termini.

“State buoni, o andatevene a*******o!”, ha gridato. Così facendo, la pop star ha fatto chiaramente intendere di non volere entrare nel turbinio di gossip sulla fine della relazione di Cooper, che Lady Gaga ha sempre definito come un amico e niente di più.

Anche sull’account Instagram della cantante la tensione è altissima. Di fronte ai commenti maligni di chi la accusa di essere una “sfascia-famiglie”, molti utenti hanno difeso la pop star 33enne.

“Lasciate in pace Lady Gaga! Smettetela di mettere in piedi queste storie ridicole. Concentratevi piuttosto sul talento di Lady Gaga e sulla sua carriera piuttosto che sulla sua vita privata. Anzi, ancora meglio: concentratevi sulle vostre vite, così non avrete tempo di infangare quelle degli altri”, ha scritto qualcuno.

