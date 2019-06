Grande Fratello streaming finale | 10 giugno 2019 | Dove vedere in tv | Stasera | Finale | Decima puntata | Mediaset | Diretta

GRANDE FRATELLO STREAMING FINALE 10 GIUGNO 2019 – Grande attesa per conoscere chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2019. Questa sera, lunedì 10 giugno 2019, va infatti in onda l’attesissima finale della sedicesima edizione del Grande Fratello. Chi vincerà?

Lo scopriremo stasera in diretta a partire dalle 21.20. In studio come sempre Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tante le sorprese, gli ospiti e le emozioni in questa fiale, che chiude un’edizione molto seguita e apprezzata dal pubblico, come dimostrano gli ascolti in crescendo di puntata in puntata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale del Grande Fratello 2019

A contendersi la vittoria finale e quindi il montepremi di 100mila euro sono Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

A questi quattro finalisti già annunciati settimana scorsa si aggiunge il quinto e ultimo finalista, scelto dal pubblico da casa attraverso il televoto tra Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Durante la finale di stasera conosceremo l’esito del televoto e quindi chi sarà il quinto e ultimo finalista a contendersi la vittoria finale. Si conclude così un’edizione ricca di cose, dall’amore di Francesca de André e Gennaro a quello di Kikò e Ambra.

Non sono poi mancati i momenti emozionanti con le sorprese alla figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Adesso resta solo da scoprire chi è il vincitore di questa edizione del Grande Fratello.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere per non perdersi nulla della finale di oggi 10 giugno 2019, come vederla in diretta tv e in streaming.

Le anticipazioni della finale del Grande Fratello 2019

Grande Fratello streaming 10 giugno | Dove vedere in tv

La decima e ultima puntata del Grande Fratello 2019 va in onda stasera su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105 del proprio decoder.

Grande Fratello streaming 10 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire il Grande Fratello in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Utilizzando pc, smartphone e tablet si può accedere gratuitamente (previa registrazione) alla piattaforma streaming e seguire la diretta del programma.

Chi non può guardare il Grande Fratello questa sera, potrà recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Il Grande Fratello vi aspetta con la finale questa sera 10 giugno 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.