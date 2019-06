Grande Fratello anticipazioni finale | Stasera | Oggi | 10 giugno 2019 | Finale | News | Chi vincerà | Finalisti

GRANDE FRATELLO ANTICIPAZIONI FINALE – Questa sera, lunedì 10 giugno, va in onda l’attesissima finale del Grande Fratello 2019, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il momento è arrivato: questa sera scopriremo in diretta chi è il vincitore di questa edizione numero 16 del Gf.

Dopo gli ottimi ascolti di pubblico, il reality prodotto da Endemol Shine Italy giunge al suo atto conclusivo. In studio, insieme a Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti.

Ma cosa succede nella puntata di oggi del Grande Fratello 2019? Chi sarà il vincitore? Di seguito tutte le anticipazioni.

Grande Fratello anticipazioni finale | 10 giugno 2019

Quella che si conclude stasera è un’edizione sicuramente riuscita del Grande Fratello. Anche in questa finale non mancheranno i colpi di scena, le sorprese , i momenti divertenti e quelli emozionanti. I finalisti sono Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

A loro quattro si aggiunge il quinto e ultimo finalista, scelto dal pubblico da casa attraverso il televoto tra Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Chi di loro sarà il vincitore del Gf 2019? Lo scopriremo nel corso della finale di questa sera lunedì 10 giugno. Al vincitore andrà un premio finale di 100mila euro. Durante questa finale Barbara D’urso e il suo team ci regaleranno come sempre tante sorprese e colpi di scena.

Si conclude così un’edizione molto fortunata e avvincente. Tra i momenti che ricorderemo di più, sicuramente l’amore scoppiato tra Kikò e Ambra, il tradimento e lo scontro tra Francesca De André e il suo ex fidanzato Giorgio, l’avvicinamento della ragazza al bel Gennaro.

E ancora le tante sorprese a Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombellli e Francesco Rutelli, che ha ricevuto delle commoventi lettere dalla sua mamma e dai suoi fratelli biologici. Inoltre questa sedicesima edizione del Grande Fratello 2019 è stata caratterizzata dalla presenza all’interno della casa di numerosi ospiti, come il dottor Lemme, Guendalina Canessa, Vladimir Luxuria e Taylor Mega.

Grande Fratello anticipazioni finale | Chi è il favorito?

Come ogni finale che si rispetti, non mancano le quote e le scommesse su chi vincerà il Grande Fratello 2019. Secondo il popolare sito di scommesse Eurobet il favorito tra i finalisti è Enrico Contarin, il simpatico veneto che ha conquistato tutti per la sua semplicità e spontaneità.

A seguire sul podio dei favoriti Gennaro Lillio e Martina Nasoni. Per scoprire chi realmente sarà il vincitore del Grande Fratello 2019 basta collegarsi questa sera lunedì 10 giugno 2019 dalle 21.20 su Canale 5 per seguire la finale.