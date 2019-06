Grande Fratello 2019, ecco chi è il vincitore della sedicesima edizione

Grande Fratello 2019 vincitore | Finale | 10 giugno | Chi ha vinto

GRANDE FRATELLO 2019 VINCITORE – È andata in onda lunedì 10 giugno 2019 la finale del Grande Fratello 2019, il reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Si conclude così un’edizione fortunata dal punto di vista degli ascolti e dell’interazione da parte del pubblico da casa.

Le anticipazioni della finale del Grande Fratello 2019

Tante le dinamiche che si sono create all’interno della casa: nel corso delle varie settimane abbiamo assistito a litigi, discussioni, ma anche innamoramenti e colpi di fulmine. Ma chi è il vincitore del Grande Fratello 2019? Chi ha vinto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale del Grande Fratello 2019

SE NON VEDI ANCORA IL NOME DEL VINCITORE CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA PAGINA

+++ Qui in tempo reale il nome del vincitore del Grande Fratello 2019 +++

Grande Fratello 2019 vincitore | Finalisti

Forse mai come quest’anno la finale del Gf 2019 è stata alquanto incerta. Tanti i concorrenti forti e amati dal pubblico, e che quindi potevano ambire alla vittoria finale. Il vincitore del reality ottiene un montepremi di 100mila euro.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Quattro i finalisti già sicuri di contendersi la vittoria del Grande Fratello 2019: Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

Ma non solo. A questi quattro, infatti, si aggiunge un quinto finalista scelto dal pubblico attraverso il televoto tra Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Il più votato può giocarsi con gli altri quattro finalisti la vittoria della finale del Gf 2019.

I concorrenti del Grande Fratello 2019

Grande Fratello 2019 vincitore | Quote

Come in ogni finale, in questi ultimi giorni i siti di quote e di scommesse hanno provato a indovinare chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2019. Secondo i più popolari e affidabili siti come Eurobet, il favorito principale è Enrico Contarin, il simpatico ragazzo veneto che con il suo dialetto e la sua spontaneità ha conquistato tutti.

In seconda posizione è quotata la vittoria di Gennaro Lillio, il primo finalista di questa edizione. Terzo tra i papabili vincitori viene dato Gianmarco Onestini.

Grande Fratello 2019 vincitore | Streaming

Vi siete persi la finale del Grande Fratello 2019 e non sapete come fare per recuperarla? Non siete in casa e volete a tutti costi sapere chi ha vinto il Gf? Non preoccupatevi, ecco come fare. Chi vuole seguire il Grande Fratello in diretta streaming può farlo tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Utilizzando pc, smartphone e tablet si può accedere gratuitamente (previa registrazione) alla piattaforma streaming e seguire la diretta del programma.

Chi non può guardare live la finale del Grande Fratello del 10 giugno 2019, potrà recuperarla in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Dove vedere in diretta tv e in streaming la finale del Grande Fratello 2019