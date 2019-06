Grande Fratello 2019 finale | Quote | Chi vincerà | Finalisti | News | Mediaset | Stasera | 10 giugno | Anticipazioni

GRANDE FRATELLO 2019 FINALE – Stasera, lunedì 10 giugno 2019, va in onda la finale dell’edizione numero 16 del Grande Fratello, il reality di successo di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Nella puntata di oggi, in diretta dalle 21.20 su Canale 5, scopriremo chi è il vincitore del Gf 2019. In studio la padrona di casa Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Si conclude così un’edizione molto seguita dal pubblico, tra colpi di scena, innamoramenti, litigi e sorprese per i concorrenti. Le novità e i momenti emozionanti non mancheranno neppure stasera, nella finale del Grande Fratello 2019. Ecco allora le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Grande Fratello 2019 finale | Anticipazioni

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2019? Lo scopriremo stasera 10 giugno 2019 con la finale del reality di Canale 5. Sono in tutto 5 i finalisti di questa edizione. Quattro di loro sono già stati annunciati nella semifinale della scorsa settimana, vale a dire Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

Ma ci sarà anche un quinto finalista, che scopriremo nel corso della decima e ultima puntata di stasera. Durante tutta questa settimana è stato infatti lasciato aperto un televoto per decretare chi sarà l’ultimo concorrente ad avere la possibilità di vincere il Grande Fratello 2019: a contendersi l’ultimo posto come finalista sono Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Per il vincitore di questa sedicesima edizione in palio un montepremi da 100mila euro. A decretare il vincitore del reality condotto da Barbara D’Urso come sempre il pubblico da casa che potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto.

Grande Fratello 2019 finale | Finalisti

Scopriamo insieme chi sono i finalisti del Grande Fratello 2019. Ad essere sicuri di giocarsi la vittoria finale sono in quattro, ma un quinto finalista accederà a questa finalissima grazie al giudizio del pubblico con il televoto.

Gennaro Lillio è stato il primo concorrente ad essere in finale. Ha fatto molto parlare di sé nelle ultime puntate per essersi avvicinato molto alla bella Francesca De André. La nipote di Faber, però, si è anche dimostrato molto gelosa dopo l’ingresso come ospite della casa del Grande Fratello di Taylor Mega. La bella influencer infatti si è avvicinata particolarmente al concorrente napoletano, mandando su tutte le furie la De André.

Tra le favorite per la vittoria del Grande Fratello 2019 anche Martina Nasoni. Dopo essersi diplomata al liceo artistico, la finalista del Gf ha prima preso parte al concorso di bellezza Miss Umbria ed in seguito provato a vincere quello di Miss Italia, dove però, nel 2016, si è fermata prima delle semifinali di Jesolo. Classe 1988, originaria di Terni, spera di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Già molto seguito sui social, Daniele Dal Moro è nato a Verona il 4 luglio 1990 ed è un imprenditore: lavora infatti nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e, da qualche anno, ha aperto un’attività nel campo finanziario in collaborazione con un amico. Tra le curiosità che lo riguardano, il fatto che è un appassionato di fitness e videogiochi.

Il bel Gianmarco Onestini è entrato nella casa del Grande Fratello essendo noto soprattutto per essere il fratello del più famoso Luca. Nel corso delle settimane si è ritagliato un suo spazio, venendo molto apprezzato per la sua semplicità e franchezza. Classe 1996, è nato a Castel San Pietro terme, in provincia di Bologna. Papà medico e mamma giurista, è molto legato a suo fratello Luca, di 3 anni più grande.

Grande Fratello 2019 finale | Quote

Come ogni finale che si rispetti, si sono già scatenati in questi ultimi giorni i siti di quote e di scommesse per provare a indovinare chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2019. Secondo i più popolari e affidabili siti come Eurobet, il favorito principale è Enrico Contarin, il simpatico ragazzo veneto che con il suo dialetto e la sua spontaneità ha conquistato tutti.

In seconda posizione è quotata la vittoria di Gennaro Lillio, il primo finalista di questa edizione. Terzo tra i papabili vincitori viene dato Gianmarco Onestini.

Grande Fratello news

Negli ultimi giorno che hanno preceduto questa finale ha tenuto banco Francesco De André. La ragazza è stata scagionata dall’accusa di aver bestemmiato: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”, ha comunicato la produzione del reality.

La nipote di Fabrizio De André in questi giorni ha fatto discutere anche per alcune violenti liti con l’altro concorrente Gennaro Lillio. Tra i due però, dopo i litigi, è tornato il sereno: “con Gennaro ho fatto chiarezza, dopo tutto quello che ci siamo dimostrati, lui per due mesi mi è stato dietro”, ha rivelato la ragazza parlando con Martina Nasoni.

Grande Fratello 2019 finale | Dove vedere in tv

Gli appassionati del Grande Fratello 2019 possono seguire la finale del reality su Canale 5, al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105 del proprio decoder.

Grande Fratello 2019 finale | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire il Grande Fratello in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Utilizzando pc, smartphone e tablet si può accedere gratuitamente (previa registrazione) alla piattaforma streaming e seguire la diretta del programma.

