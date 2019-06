Francesca de Andrè Grande Fratello | Luca Onestini | Gianmarco Onestini | Gennaro Lillo | Grande Fratello

Francesca de Andrè Gianmarco Onestini lite – A poche ore dalla finale della sedicesima edizione del Grande Fratello, in diretta su Canale 5 dietro la direzione di Barbara D’Urso, protagonista dei social è ancora Francesca de André. La nipote del celebre cantautore genovese è stata al centro di una lite furiosa con Gianmarco Onestini, altro concorrente del programma. Momenti di tensione, non di certo i primi, che hanno fatto salire alle stelle la tensione all’interno della casa.

I due hanno iniziato a discutere ma in modo sempre più animato e la situazione è andata fuori controllo.

“Quando eravamo di là e tu eri con Gennaro, gli hai tirato via il piatto mentre stava mangiando e a me non è piaciuto”, ha detto Onestini a Francesca De André. “Non sono cose che mi piacciono: credo che tra persone mature si possa parlare in maniera civile senza dover alzare il tono di voce o tirare un sanpietrino quando uno sta mangiando”.

Francesca De Andrè perde la pazienza con Gianmarco Onestini.

Parole che non hanno fatto piacere alla giovane donna. “Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica,Gianmarchina di sto ca**o e lo porti qua. Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzìa”, ha detto Francesca De Andrè parlando in giardino con Gennaro Lillio.

Francesca de Andrè Grande Fratello | Le parole di Luca Onestini – Le reazioni sono corse sui social. Luca, fratello di Gianmarco ed ex tronista di Uomini e Donne, ha lasciato un commento al vetriolo su Instagram: “Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca**o(come dice lei)”, ha detto. “Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi. Scioccato!”, ha concluso.

