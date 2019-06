Fondi Lega, Report: 480mila euro alla barista per la “comunicazione social”

Fondi Lega report – Continuano le ricerche dei 49 milioni di euro di finanziamento pubblico della Lega Nord spariti nel nulla e su cui TPI ha realizzato un’inchiesta.

A fornire nuovi indizi questa volta è il programma di Rai3 Report, che nella puntata in onda lunedì 10 giugno parlerà della gestione finanziaria della nuova e vecchia Lega e dei misteri che vi si nascondono.

Il servizio, realizzato da Luca Chianca e Alessia Marzi, si concentra in particolare sui rapporti tra commercialisti, società fiduciarie e pubbliche della regione Lombardia e uomini vicini al partito dell’attuale vicepremier.

Prima della messa in onda della puntata, Report ha rilasciato un estratto in cui si introduce la storia di una barista di Clusone, in provincia di Bergamo, che a maggio del 2018 ha sottoscritto un contratto da 480mila euro con il gruppo parlamentare al Senato della Lega.

Si tratta di Vanessa Servalli, cognata del commercialista Alberto Di Rubba, direttore amministrativo dei conti del gruppo parlamentare della Lega alla Camera.

Nel breve video contenente le anticipazioni si vede una donna, la cui identità è anonima, che racconta di come la cognata di Alberto Di Rubba avesse aperto una società di consulenza a due mesi dalle elezioni del 2018, per ritrovarsi poche settimane dopo con un contratto di 480mila euro per comunicare le attività del gruppo sui canali social.

