Fan disabile di Vasco non può andare al concerto perché sold out: lui la invita come ospite d’onore

Fan sclerosi Vasco – Vasco Rossi è il protagonista di un gesto di generosità che potrà regalare qualche ora di spensieratezza e divertimento a una sua fan affetta da sclerosi multipla da ben 33 anni.

È la storia di Laura Floris, 54 anni, appassionata da sempre della musica del Blasco e costretta a vivere a letto nella sua casa di Cagliari dopo che la malattia l’ha lasciata paralizzata e condannata ad essere sempre attaccata a un respiratore.

La sua camera è tappezzata di foto di Vasco e la giornate sono scandite dalle sue canzoni: una vera e propria adorazione. Il suo sogno era quello di assistere al concerto del rocker di Zocca previsto il prossimo 18 giugno nel capoluogo sardo ma il settore riservato ai disabili era già tutto al completo.

E così Vasco, venuto a sapere dell’inconveniente, ha deciso di invitarla come ospite d’onore così come raccontato dall'”Unione Sarda”.

Laura Floris andrà al concerto in un’ambulanza messa a disposizione dalla onlus Sam di Monserrato e, per tutta la durata della serata, sarà assistita dal personale dell’ospedale di Is Mirrionis.

Secondo quanto ricostruito, tramite una sua assistente che era venuta a conoscenza della notizia, Vasco Rosi avrebbe preso personalmente a cuore la questione e avvisato il suo staff per mettere in piedi la macchina organizzativa.

