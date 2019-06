L’influencer Denis Dosio vittima di bullismo: “Mi hanno rinchiuso in un bagno e mi hanno filmato” | VIDEO

L’idolo delle giovani ragazzine italiane Denis Dosio è stato aggredito e rinchiuso in un bagno da un gruppo di bulli.

Come lui stesso ha raccontato, il 18enne popolare sul web sarebbe stato trattenuto da un gruppo di ragazzi in un bagno con forza. La scena è stata ripresa dagli aggressori con il cellulare e poi pubblicata su Instagram.

“Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto. A un certo punto mi sono abbassato e ho visto molta gente, e sapevo che mi stavano bloccando la porta, tanto che ho provato ad aprire e non ce l’ho fatta inizialmente”, ha spiegato Denis Dosio al sito Trendit.

“Poi mi son messo a fissare il soffitto per qualche minuto, ho acceso il telefono ma si è spento perché era scarico. Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’incazzatura e allora ho tirato via la porta. Ieri sono stato chiuso in bagno da un gruppo di bulletti con tanto di pugni, pertanto alcuni pure registravano e lo hanno messo nelle stories come a voler mostrare il loro eroismo nel bullizzare un ragazzino di 18 anni che stava semplicemente andando in bagno, come a voler far vedere come si sentivano grandi ad umiliare Denis Dosio davanti al web, come a mostrare che loro erano potenti”.

Denis Dosio Instagram | Su Instagram l’idolo delle ragazzine ha raccontato la vicenda con una serie di Stories. Tra queste anche il video che mostra l’episodio di bullismo in cui il giovane influencer viene rinchiuso nel bagno.

Denis Dosio vanta su Instagram più di 380mila follower. Classe 2001, il giovane influencer è nato a Forlì ma ha origini italo-brasiliane. Il suo esordio sul web risale al 2017, inizia aprendo un canale su Youtube.

Sulla piattaforma ha cominciato pubblicando video in cui parla di sé, il successo è immediato soprattutto tra il pubblico femminile più giovane.

Denis Dosio ha soprannominato le sue followers “viziatine o viziosette”.