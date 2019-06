Concorsi pubblici insegnanti | Psicologi | Assistenti sociali | Giugno-Luglio 2019 | Gazzetta ufficiale

CONCORSI PUBBLICI INSEGNANTI – Dall’ultima pubblicazione in Gazzetta ufficiale arrivano buone notizie per insegnanti, psicologi e assistenti sociali in attesa di un concorso pubblico.

Sono stati pubblicati infatti diversi bandi per l’assunzione di alcune figure professionali nelle strutture di diverse Regioni d’Italia. Vediamole nel dettaglio.

Concorsi 2019: i nuovi bandi e quelli non ancora scaduti

Concorsi pubblici insegnanti | Giugno 2019 | Mantova

Per quanto riguarda il mese di giugno 2019, è il comune di Mantova ad aver pubblicato un bando di concorso per un posto come maestro/maestra di scuola materna di categoria C e con posizione economica 1.

Il contratto di lavoro proposto dal comune di Mantova è a tempo indeterminato e con un orario full time. Chi può partecipare al concorso? È richiesto uno dei seguenti titoli di studio, conseguito però entro l’anno scolastico 2001/2002:

Diploma di scuola magistrale, triennale, di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio

Diploma di laurea di vecchio ordinamento DL in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola materna

Diploma di istituti magistrali di maturità magistrale (incluso quello di liceo socio-psico-pedagogico)

Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis)

La domanda va consegnata entro le ore 12.30 di mercoledì 19 giugno 2019 al comune di Mantova, settore affari generali e istituzionali, servizio risorse umane. L’indirizzo è via Roma 39, 46100 – Mantova. Si può spedire la propria candidatura anche via PEC all’indirizzo risorse.umane@pec.comune.mantova.it.

Concorsi pubblici insegnanti | Luglio 2019 | Desio

Per quanto concerne invece il mese di luglio 2019 sono un po’ di più le posizioni aperte nel ruolo di insegnante ed educatore.

Il primo concorso è quello del comune di Desio, in provincia di Monza e Brianza, che è alla ricerca di due figure di educatore di categoria C da inserire – tramite una selezione per soli esami – in ambito persona e famiglia-servizi infanzia e prescolastica, scuola e formazione e scuola dell’infanzia.

Il contratto proposto è a tempo indeterminato, la domanda deve essere presentata entro martedì 2 luglio 2019.

Concorsi pubblici insegnanti | Luglio 2019 | Novara

È alla ricerca di educatori professionali anche il comune di Novara, in Piemonte. In questo caso sono ben otto i posti di lavoro, da destinare a educatori professionali di categoria B1e C.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro giovedì 4 luglio 2019.

Concorsi pubblici insegnanti | Luglio 2019 | Como

Ancora, a Como (precisamente nel comune di Cassina Rizzardi) è stato indetto un concorso pubblico per la selezione, tramite titoli ed esami, di un educatore professionale di categoria C.

La figura scelta sarà inserita, con contratto full time e a tempo indeterminato, all’interno del centro diurno disabili del consorzio impegno sociale di Cassina Rizzardi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro venerdì 5 luglio 2019.

Concorsi pubblici insegnanti | Psicologi e assistenti sociali | Luglio 2019 | Lazio

La regione Lazio, infine, all’interno di un piano di stabilizzazione del personale precario, ha indetto un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre figure professionali del comparto e della dirigenza, di due dirigenti psicologi e di un assistente sociale.

In questo caso, le candidature vanno presentate entro giovedì 4 luglio 2019.

Per maggiori informazioni, consultare la Gazzetta ufficiale.

