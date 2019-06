Con il cuore streaming | Nel nome di Francesco | Dove vedere in tv | Radio

CON IL CUORE STREAMING – Lunedì 10 giugno 2019 va in onda una serata di beneficenza organizzata dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Il nome dell’iniziativa è “Con il cuore nel nome di Francesco”, organizzata ormai da 17 anni e che si propone degli obiettivi per aiutare i meno fortunati.

A condurre l’evento sarà Carlo Conti, conduttore iconico della Rai che dopo La Corrida ha deciso di farsi portavoce di un altro (nobile) progetto.

Dove vedere Con il cuore nel nome di Francesco? Tv, streaming, radio? Ve lo diciamo noi.

Con il cuore streaming | Dove vedere in tv

Con il cuore nel nome di Francesco va in onda in prima serata su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai ha messo da parte le sue fiction per dare posto a eventi di risonanza sociale. L’evento a scopo benefico andrà in onda dalle 20:30 con tantissimi ospiti.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky, può sintonizzarsi sul canale 101.

Con il cuore streaming | Dove vedere in streaming

Volete seguire l’evento in streaming? Nessun problema, la Rai ha pensato anche a questo. Grazie a RaiPlay, potete accedere gratuitamente alla piattaforma (previa registrazione, che può avvenire anche tramite Facebook) e cercare il vostro contenuto preferito.

La fruibilità del servizio avviene tramite smartphone, tablet e pc. Se questa sera avete da fare o non riuscite a sintonizzarvi sul canale, potrete recuperar Con il cuore nel nome di Francesco anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay. In più, vi ricordiamo che chi vuole contribuire alla causa della serata può farlo dal 1 giugno al 1 luglio 2019.

Con il cuore streaming | Radio

Chi vuole seguire l’evento in Radio, potrà farlo in diretta grazie a Rai Radio1 con la conduzione di Gian Maurizio Foderato e Marcella Sullo.