CON IL CUORE SCALETTA – Con il cuore nel nome di Francesco è un’iniziata a scopo benefico organizzata dai Frati della Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi.

L’evento viene trasmesso lunedì 10 giugno 2019 in prima serata su Rai 1 e per l’occasione saranno presenti tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, in particolare cantanti dritti dal palco di Sanremo.

I cantanti che partecipano a Con il cuore sono diversi e tutti molto amati dal pubblico di Rai 1, a partire da Nek, Fiorella Mannoia, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Pierdavide Carone, Francesco Renga e Paola Turci: tutti cantanti uniti dall’esperienza al celebre festival di Sanremo.

In più, per l’occasione parteciperanno anche altri volti del mondo dello spettacolo come Giovanni Allevi acocmpagnato da un’orchestra d’Archi e il soprano Carly Paoli accompagnata dal flauto di Andrea Griminelli. E ancora, Gio di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella e il Piccolo Coro dell’Antoniano che eseguirà un brano inedito di Tommaso Paradiso, il leader dei TheGiornalisti.

Parteciperanno anche Enrico Brignano e Renzo Arbore, quest’ultimo accompagnato dalla sua Orchestra italiana.

Durante la serata ci saranno diverse testimonianze, come quella del calciatore della lazio Francesco Acerbi che racconterà di come la fede lo ha aiutato a lottare in seguito alla malattia (poi sconfitta).

Qual è l’obiettivo di questo evento? Giunta ormai alla sua 17esima edizione, Con il cuore vuole aiutare le mense francescane in italia e i giovani delle periferie del mondo che non hanno accesso alle strutture sanitarie ed educative.

Potete sostenere la campagna dei frati del Sacro Convento di Assisi tramite sms o telefonare direttamente da rete fissa al 45515 dal 1 giugno al 1 luglio 2019.

Con il cuore nel nome di Francesco vi aspetta lunedì 10 giugno 2019 su Rai 1.

