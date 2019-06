Con il cuore ospiti | Nel nome di Francesco | Cantanti | Artisti

CON IL CUORE OSPITI – Questa sera, 10 giugno 2019, va in onda in prima serata l’evento di beneficenza Con il cuore nel nome di Francesco, organizzato da ben 17 anni dai Frati del Sacro Convento di Assisi.

Scopo dell’evento è quello di raccogliere fondi volti a sostenere chi soffre ed è in difficoltà. Il ricavato della serata non soltanto aiuterà le famiglie italiane garantendo cure odontoiatriche ai più piccoli, ma aiuterà anche l’India e Guinea Bissau sostenendo l’istruzione dei bambini, il Benin a dare una formazione professionale ai giovani e anche in Sud Sudan permetterà la costruzione di un ospedale per mamme e bambini.

Per l’occasione, saranno tantissimi i vip a prendere parte all’iniziativa. Scopriamo di chi si tratta.

Con il cuore ospiti | Cantanti

Chi parteciperà all’evento di beneficenza? Tanti volti della musica italiana, molti estrapolati dal Festival di Sanremo. Tra i nomi sulla lista spicca quello di Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Pierdavide Carone, Dear Jack, Paola Turci e Giovanni Allevi accompagnata dal flauto di Andrea Griminelli, e Simone Cristicchi, il quale ha dichiarato: “Mi sono interrogato a lungo sulla figura di Francesco. Ci porta tre parole semplici: attenzione, umiltà, felicità. Lui ha parlato sempre di gioia”.

Con il cuore ospiti | Artisti

Non soltanto cantanti. Partecipano alla raccolta di beneficenza anche Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella con le sue imitazioni, il Piccolo Coro dell’Antoniano che eseguirà un brano scritto dal pugno di Tommaso Paradiso, il frontman dei Thegiornalisti. E ancora figurerà la comicità di Enrico Brignano e poi Renzo Arbore, accompagnato dalla sua Orchestra Italiana.

L’evento permette a cultura e spiritualità di camminare sullo stesso percorso e vi prenderanno parte in molti, come ad esempio Francesco Acerbi, il calciatore della Lazio che racconterà della fede e di come l’ha aiutato a superare la grave malattia che poi ha sconfitto. E ancora Suo Rita Giaretta che da 25 anni lavora in difesa delle tante giovani donne sfruttate e Don Dante Carraro, direttore di “Medici con l’Africa Cuamm”, un sacerdote/medico che spiegherà uno degli obiettivi della raccolta di quest’anno e cioè la costruzione di un reparto pediatrico in Sud Sudan.

Con il cuore nel nome di Francesco vi aspetta il 10 giugno 2019 alle ore 20:30 su Rai 1.

