Con il cuore nel nome di Francesco | Ospiti

CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO – Carlo Conti conduce su Rai 1 la serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi. Ogni anno, da 17 anni, i Frati del Sacro Convento di Assisi aiutano e sostengono chi soffre e chi è in difficoltà.

La 17esima edizione dell’evento di beneficenza che risponde al nome di “Con il cuore nel nome di Francesco” vede i Frati Francescani intenti a organizzare una maratona di beneficenza alla quale possono partecipare tutti gli uomini di buona volontà, anche i vip, per dare un contributo alle popolazioni più disagiate.

Chi parteciperà alla 17esima edizione dell’evento? E come si può donare? E poi, dove seguirla in tv o in radio?

In cosa consiste quest’evento? Organizzato ormai da 17 anni, Con il cuore nel nome di Francesco è l’evento di solidarietà più importante organizzato dai Frati della Basilica di San Francesco di Assisi e raccoglie fondi da donare a tutti coloro che sono in difficoltà.

Anche nel 2019, il ricavato della serata andrà ai poveri e alle famiglie in difficoltà in Italia, garantendo cure odontoiatriche ai più piccoli delle famiglie bisognose.

“I poveri sono la chiave di lettura della nostra umanità, il ‘termometro’ attraverso il quale possiamo misurare la nostra esistenza e capire se siamo in grado di accogliere, comprendere e guardare con compassione ed inclusività l’altro. Questo’termometro’ ci dirà se siamo ancora uomini con un cuore che batte oppure un esercito di macchine senza anima”, ha dichiarato padre Enzo Fortunato, il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.

Ma non solo Italia: la serata aiuterà anche l’India e Guinea Bissau garantendo un’istruzione ai bambini, aiuterà il Benin a dare una formazione professionale ai giovani, arriverà in Sud Sudan per creare un ospedale che aiuti mamme e bambini.

“I progetti di oggi sono un raggio di sole per gli adulti del domani”, recita così lo slogan sul sito ufficiale di Con il cuore nel nome di Francesco.

Tanti sono gli artisti che aderiranno alla maratona di beneficenza di questa sera, lunedì 10 giugno 2019. Nello spirito della solidarietà, vedremo tantissimi cantanti italiani prendere parte all’iniziativa promossa dai frati Francescani.

Nel cast d’eccellenza figurano personaggi come Nek, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Fabrizio Moro, Paola Turci e Giovanni Allevi accompagnato da un’orchestra d’Archi, Carly Paolo il soprano accompagnata dal flauto di Andrea Griminelli, e Simone Cristicchi, il quale ha dichiarato: “Mi sono interrogato a lungo sulla figura di Francesco. Ci porta tre parole semplici: attenzione, umiltà, felicità. Lui ha parlato sempre di gioia”.

Ma non è finita qui. Nella lista dei nomi vip che aderiranno all’iniziativa mandata in onda su Rai 1 abbiamo anche Giò di Tonno, Paolo Vallesi, Amara, Antonio Mezzancella con le sue imitazioni, il Piccolo Coro dell’Antoniano che eseguirà un brano scritto dal pugno di Tommaso Paradiso, il frontman dei Thegiornalisti. E ancora figurerà la comicità di Enrico Brignano e poi Renzo Arbore, accompagnato dalla sua Orchestra Italiana.

Un evento di beneficenza che unisce musica, cultura e spiritualità. Ma non parteciperanno soltanto cantanti e musicisti, anche altri volti celebri come il calciatore della Lazio Francesco Acerbi, il quale racconterà la sua esperienza personale con la fede, che lo ha aiutato a superare un momento difficile e a processare una malattia che è stata poi sconfitta.

E ancora Suor Rita Giaretta che lavora da 25 anni per la difesa e la reintegrazione di tante giovani donne sfruttate.

Come donare all’evento di beneficenza di questa sera? Ci sono diverse procedure da seguire.

La più semplice è inviando un sms oppure telefonare al numero fisso 45515.

Oppure, chi vuole può effettuare un bonifico al conto corrente “Francesco D’Assisi, un uomo un fratello” con il rispettivo IBAN, oppure utilizzare la donazione tramite PayPal.

La donazione può essere anonima, altrimenti sul sito web è disponibile anche uno spazio dove inserire i propri dati per essere ringraziati dall’organizzazione benefica.

Carlo Conti, dopo La Corrida, torna in prima serata su Rai 1 per condurre Con il cuore nel nome di Francesco. Durante la conferenza stampa che si è tenuta il 9 giugno, il conduttore ha spiegato in cosa consisterà la serata.

“Toccheremo tanti temi nel corso di questa serata tra cui la pace con Amara e Vallesi, ci sarà una eccellenza come il flautista Criminelli. Canteremo il brano del “Gobbo di Notre Dame” per una sorta di legame a distanza tra due cattedrali colpite, la Basilica qui di Assisi con il terremoto e quella di Parigi con l’incendio di qualche mese. Con Nigiotti racconteremo l’importanza delle persone anziane visto che lui ha dedicato un brano al nonno, poi Francesco Renga, Paola Turci; Fiorella Mannoia che canterà il suo brano del momento “Il senso”. Non per ultimo il Piccolo coro dell’Antoniano questa volta con un brano scritto per loro da Tommaso Paradiso, una novità”.

Poi, ha continuato: “Ci saranno tante testimonianze e poi il pubblico che ci darà il calore, l’affetto per realizzare una serata proprio con il cuore. Sarà un appuntamento in cui il giorno dopo non si va tanto a guardare lo share, ma quello che ci interessa è il numero della raccolta fondi che anche quest’anno andrà principalmente alle mense francescane, anzi faremo collegamenti con Marco di Buono che è a Milano e ci racconterà la realtà di queste mense”.

Con il cuore nel nome di Francesco è un evento speciale che va in onda su Rai 1 dalle ore 20:30. Potete seguirlo anche in diretta radio su Rai Radio1. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente (previa registrazione) i contenuti in onda sulla Rai.

Con il cuore nel nome di Francesco vi aspetta questa sera, lunedì 10 giugno 2019, su Rai 1 alle ore 20:30.

