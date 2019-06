Cecilia Rodriguez Ignazio Moser vibratore | Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sono certo nuovi alla passione. Fin da quando si sono conosciuti, nella Casa del Grande Fratello Vip, i due non hanno mai risparmiato ai fan le immagini bollenti delle loro effusioni, fra abbracci fusionali e baci appassionati.

Attualmente in vacanza a Capri per prendere parte alla manifestazione Vip Champion 2019, Cecilia e Ignazio hanno postato sui rispettivi profili social le immagini della loro lussuosissima camera d’hotel. Ma un dettaglio “piccante” non è sfuggito agli occhi attenti dei loro milioni di fan.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser vibratore | In una delle Storie su Instagram di Moser, spunta in bella vista un vibratore appoggiato sul tavolino della stanza, accanto a un mazzo di chiavi, sigarette e riviste.

Rapidamente ripresa dai followers prima e dai media dopo, la “gaffe hot” della coppia ha rapidamente fatto il giro del web.

Fatto che, comunque, non sembra preoccupare particolarmente la giovane coppia (29 anni lei, 26 lui), che si mostra più innamorata che mai e incurante di occhi indiscreti e commenti maligni.

