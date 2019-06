Cane anziano morto – A Nuraminis, nel sud della Sardegna, un cane ha fatto a pezzi il cadavere del suo padrone morto in casa. Il corpo dell’uomo, 87 anni, è stato scoperto sabato scorso ma pare che fosse deceduto già da qualche settimana.

L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che conoscevano la vittima e che non era stata più vista in giro da tempo. Nessuno era neanche più riuscito a mettersi in contatto con lui. L’uomo viveva da solo con il cane nella sua abitazione in provincia di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i carabinieri che hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione lungo le scale di casa. Ancora non si conoscono le cause della morte e gli investigatori ritengono che possa trattarsi di cause naturali.

Da quanto si apprende dai media locali come l'”Unione Sarda”, il cane, rimasto chiuso solo in casa, ha strappato a morsi alcune parti del corpo tra cui la testa.

La Procura ha disposto l’autopsia presso il policlinico universitario di Monserrato per stabilire le cause del decesso.

