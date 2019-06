Belen nuda a letto: gli scatti a Ibiza fanno il giro del web | FOTO

Belen foto hot Ibiza

Belen Rodriguez torna a far impazzire i suoi fan. La showgirl argentina nella serata di domenica 9 giugno ha pubblicato una serie di scatti sensualissimi che hanno fatto il giro del web. Su Instagram, lei, bellissima, ha accolto l’estate con delle foto praticamente nuda.

A proteggere le sue grazie solo un mazzo di fiori. Gli scatti senza veli, tra le lenzuola, mostrano la showgirl in tutta la sua bellezza. In una manciata di ore, la serie di quattro foto sfiora i 250mila like. Sotto agli scatti si moltiplicano i messaggi di apprezzamento dei tanti, tantissimi fan, che, in più di un’occasione, si lasciano andare a commenti piuttosto spinti.

Belen foto hot Ibiza | I commenti dei fan

“Quel mazzo di fiori ha una vita sessuale più emozionate della mia”, scrive qualcuno. “Sinceramente mi sento lesbica”, scrive una utente di fronte alla bellezza dell’argentina. “Vorrei essere i fiori😅”, si legge in un altro commento. “Quando ci si trova davanti ad’un capolavoro, bisogna osservare in silenzio e trattenere la commozione”, scrive qualcun altro.

Belen foto hot Ibiza | Qualcuno non apprezza

Ma sono tanti anche quegli utenti che non apprezzano affatto la scelta di Belen di mostrarsi, ancora una volta, senza veli: “Ti abbiamo visto in ogni tua prospettiva.. Penso che sia arrivato il momento di andare avanti.. Pensa a tuo figlio sta crescendo e sicuramente i commenti su di te non gli faranno piacere… Sei intelligente vai avanti con il cervello e non solo con posizioni ed altro provocanti”, si legge in un commento.

“Se ti vedesse tua mamma cosa direbbe?”, scrive qualcun altro. E ancora: “Vestiti che hai una certa”. Insomma, apprezzatissima da tanti, Belen Rodriguez sconta sicuramente l’invidia di molti altri.

In questi giorni la showgirl argentina si trova insieme al marito (ritrovato) Stefano De Martino e al figlio Santiago a Ibiza. I due hanno deciso di concedersi un periodo di relax sull’isola iberica insieme al figlio. Da quando sono tornati insieme, sia lei che lui non fanno che postare sui social la testimonianza del loro amore rinato.

